محمد بن راشد بمساعدة روبوت يزوّجان شاب وشابة إماراتيين... هكذا كان ردّ الإماراتيين على الفيديو

نشر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم على صفحته تويتر مساء السبت 9 أيلول/سبتمبر مقطع فيديو يظهر لقطات لعقد قران بين شخصين من فريق عمله بمساعدة روبوت كان شاهداً عليه.

وأرفق محمد بن راشد مع الفيديو عبارة قال فيها "كنت شاهداً على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي".

واقتصرت مهمة الروبوت على الربط بين أهل العروسين والشهود، وطباعة نسخة من عقد الزواج مباشرة الذي تمّ في مركز خدمات 1 في أبراج الإمارات الذي تمّ افتتاحه في اليوم نفسه.

ويهدف هذا المركز إلى تجميع خدمات 14 جهة حكومية في زيارة واحدة ومع موظف واحد، بواسطة روبوت تم تخصيصه لنقل المراسلات بين الموظفين.

كنت شاهداً على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي ... pic.twitter.com/w2J3q4OdLH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 9, 2017

وانتقد البعض في الفيديو الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية فكرة مشاركة روبوت في عقد قران الشابين.

کفايا تكنولوجي جبتولي اكتئاب — Wāfāå🙊🎀💜 (@never__break) September 9, 2017

انا بعد اريد رابورت في مكان عملي 😩 — Nees Pearl💕 (@ItsCrystalia2) September 9, 2017