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محمد بن راشد بمساعدة روبوت يزوّجان شاب وشابة إماراتيين... هكذا كان ردّ الإماراتيين على الفيديو

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سوشال ميديا

نشر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم على صفحته تويتر مساء السبت 9 أيلول/سبتمبر مقطع فيديو يظهر لقطات لعقد قران بين شخصين من فريق عمله بمساعدة روبوت كان شاهداً عليه.

وأرفق محمد بن راشد مع الفيديو عبارة قال فيها "كنت شاهداً على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي".

واقتصرت مهمة الروبوت على الربط بين أهل العروسين والشهود، وطباعة نسخة من عقد الزواج مباشرة الذي تمّ في مركز خدمات 1 في أبراج الإمارات الذي تمّ افتتاحه في اليوم نفسه.

ويهدف هذا المركز إلى تجميع خدمات 14 جهة حكومية في زيارة واحدة ومع موظف واحد، بواسطة روبوت تم تخصيصه لنقل المراسلات بين الموظفين.

وانتقد البعض في الفيديو الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية فكرة مشاركة روبوت في عقد قران الشابين.

 

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