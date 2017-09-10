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على ذمة الإعلامي السعودي ناصر الصرامي: الرياض تعيد النظر في قناة العربية قبل أن ترفع اليد عنها

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قال الإعلامي السعودي ناصر الصرامي المتحدث الرسمي السابق لقناة العربية، إن الرياض تعيد النظر في القناة التي تتخذ من دبي مقراً لها، من أجل رفع اليد عنها، فيما اعتبر مغردون أن هذه التصريحات تأتي في سياق الخصومة بين القناة والصرامي.

ونشر الصرامي تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر السبت 9 سبتمبر/أيلول 2017:

فيما اعتبر عددٌ من المغردين أن الصرامي نشر هذه الأخبار بسبب الخلاف بين القناة وبينه كونها استغنت عنه العام الماضي.

وعلى الطرف الآخر لم يخف عدد من المغردين السعوديين فرحتهم لمثل هذا الخبر.

وتأتي تغريدة الصرامي المثيرة بعد 14 عاماً على تأسيس القناة في إمارة دبي.

ويطالب مغردون سعوديون بشكل مستمر بأن يتم نقل مقر القناة إلى العاصمة الرياض، وإخضاعها لسياسات المملكة الداخلية، قائلين إنها اتخذت منحى أقرب لحكومة أبو ظبي.

وكانت إدارة القناة السعودية قد قامت في مايو/أيار 2016، بفصل مجموعة من كبار موظفيها هي الأكبر من نوعها منذ إطلاق القناة.

وشملت الأسماء التي تمّ فصلها من الخدمة ناصر الصرامي المتحدّث السابق باسم القناة وغالب درويش أحد المسؤولين عن موقعها الإلكتروني، ونيكول تنوري أقدم مذيعي مجموعة MBC، وجيزيل حبيب مقدّمة برنامج الصحافة ونجيب بن شريف مدير المراسلين السابق بالقناة، وهاني نسيرة الذي كان يقدم على شاشة العربية بصفته خبيراً في الشأن المصري إضافةً إلى عشرات من الموظفين الآخرين.

 

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