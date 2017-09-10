السعودية توقف بشكل مفاجئ إصدارَ تراخيص جديدة لسيارات الأجرة

أعلنت هيئة النقل العام السعودية (حكومية)، السبت 9 سبتمبر/أيلول 2017 إيقاف إصدار تراخيص جديدة لمركبات الأجرة الخاصة، بشكل مؤقت.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي لحين الانتهاء من مراجعة قطاع الأجرة بشكل كامل وشامل.

وبموجب ذلك، لن يكون بمقدور شركات الأجرة، سواء العاملة بالتطبيقات الذكية أو التقليدية، من إضافة أية مركبات جديدة للعمل في البلاد، لحين وقف العمل بالقرار، مع استمرار عمل المركبات المرخص العمل لها من قبل.

وأضافت الهيئة، أن الإيقاف يأتي لحين توجيه الشركات المالكة لتطبيقات توجيه المركبات بالأجرة، باعتماد جميع الأسعار في مختلف مدن المملكة، من خلال هيئة النقل قبل العمل بها، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات.

وتعمل في السعودية شركتا تطبيقات توجيه المركبات وهما أوبر وكريم.

وقال رميح بن محمد الرميح، رئيس الهيئة، إن العقوبة الفورية فيما يخص شركات تطبيق المركبات في حال مخالفتها، تتمثل في إيقاف الترخيص فوراً، ومنع استخدام التطبيق داخل المملكة.

ولم يتسنَّ الحصول على تصريحات فورية، توضح خلفيات اتخاذ القرار.