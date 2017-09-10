9 من نجوم Game of Thrones تم تغييرهم في أجزاء المسلسل دون أن يلاحظ الكثيرون

من يتخيل أن أحد أبرز المسلسلات التي يتابعها الملايين عبر العالم حالياً يقوم بتغيير في بعض الممثلين الذين يؤدون أدواراً بعينها؟

حدثت هذه التغييرات في مسلسل Game of Thrones دون أن يلاحظها الكثير من الناس، وقد يكون السبب أنها شخصيات ليست من بين الشخصيات الرئيسية التي تحظى بمتابعة دقيقة من المشاهدين. وهنا نستعرض أبرزهم:

1- داريو نهاريس









في الموسم الثالث، لعب دور حبيب دانيريس تارغاريان، الممثل البريطاني إد سكرين.

لكن بدءاً من الموسم الرابع، لعب الدور نفسه النجم الهولندي ميشيل هسمان.

السبب الرسمي وراء ترك سكرين للمسلسل هو أنه كان مشغولاً جداً في تصوير فيلم Transporter Refueled. لكن الممثل البريطاني نفسه يدعي أنه لم يترك المسلسل، لكنه كان "قراراً وراء الكواليس".

2- بيريك دونداريون









لعب الممثل الأسترالي ديفيد مايكل سكوت دور بيريك في مشهد واحد فقط في الموسم الأول.

في وقت لاحق، في الموسم الثالث، تم استبداله بالممثل ريتشارد دورمر.

فيما لم يتم إعطاء أي سبب رسمي وراء عملية التبديل هذه.

3- الغراب ثلاثي العيون









لعب دور الغراب ثلاثي العيون لأول مرة من قبل الممثل ستروان رودجر، لكنه لم يظهر أبداً عن قرب.

في الموسم الخامس، أخذ المرشح لجائزة الأوسكار، ماكس فون، مكان رودجر، وهو القرار الذي أثار سعادة المشاهدين.

4- تومين براثيون









في أول موسمين، لعب دور ابن سيرسي لانيستر، الممثل الصغير كالوم واري.

لكن عندما تم توسيع دوره في الموسمين الرابع والخامس، قرر منتجو المسلسل تغيير الصبي بممثل أكثر نضجاً وخبرة.

وقع اختيارهم على دين شارل تشابمان، والذي –للغرابة – كان قد لعب دور مارتن لانيستر في الموسم الثالث، وهو الأمر الذي لم يلاحظه الكثيرون.

5- سيليس براثيون









رأينا الممثلة سارة ماكييفر وهي تلعب دور زوجة ستانيس براثيون في مشهد واحد فقط من الموسم الثاني.

في وقت لاحق، عندما تمت ترقية سيليس إلى شخصية بدور أساسي في المسلسل، فيما تم تغيير الممثلة إلى تارا فيتزجيرالد.

6- ديكون تارلي









كان الممثل فريدي ستروما هو الذي يلعب دور ديكون تارلي في الموسم السادس، وكان من المخطط له أنه سيستمر في أداء الدور نفسه.

ومع ذلك، ولأن الممثل كان أيضاً يقوم بتصوير فيلم Time After Time، فقد كان عليه مغادرة المسلسل.

هذه هي الطريقة التي أصبح بها الممثل توم هوبر هو الوجه البارز لبيت تارلي في المسلسل.

7- ملك الليل - Night King









في الموسمين الرابع والخامس، لعب دور ملك الليل وقائد جيوش الموتى، الممثل ريتشارد بريك.

كان هذا الممثل هو الذي قام بتحويل ابن كراستر إلى "سائر أبيض" وهو من قاد الجيش في هاردهوم.

لكن بدءاً من الموسم السادس، لعب دوره الممثل السلوفاكي فلاديمير فورديك.

8- ميرسيلا باراثيون









ابنة الملكة سيرسي لانيستر.

في البداية، لعب دور ميرسيلا الممثلة الأيرلندية إيمي ريتشاردسون.

ثم اختفت شخصيتها لمدة موسمين، وفي الموسم الخامس، أعطي الدور للممثلة نيل تيغر فري، لنفس السبب الذي تم فيه استبدال ممثل شخصية أخيها تومين.

9- الجبل - The Mountain









خلال المسلسل، تم لعب دور الجبل من قبل 3 ممثلين.

في الموسم الأول، كان الممثل الأسترالي كونان ستيفنز، لكن اتضح أنه مكلف للغاية فترك مسلسل لعبة العروش متجهاً إلى سلسلة أفلام الهوبيت.

في الموسم الثاني، تم استبداله من قبل الممثل ستانتمان إيان وايت.

ومن الموسم الرابع، لعب الدور الممثل القوي المحترف هافور جوليوس بجورنسون.