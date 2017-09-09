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لصّ محترف يباغت فريسته وينقض سارقاً الهاتف في غمضة عين ثم يلوذ هارباً بغنيمته

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انتبه دائماً لهاتفك المحمول وأنت في الشارع، فقد استطاع لصّ محترف سرقة هاتف من يد أحد الأشخاص الذي كان يقف برفقة صديقيه أمام مدخل فندق، ففي عدة لحظات حام حولهما بدراجته البخارية التي كان يستقلها بمفرده واقترب منهم ثم أسرع باختطاف الهاتف من يد صاحبه الذي كان يمسك به غير منتبه للصّ.

وانطلق اللص هارباً بغنيمته وسط ذهول الحاضرين الذين وقفوا مشدوهين من الواقعة، مستغربين كيف استطاع سرقتهم بهذه السرعة وخلال ثوان فقط.

 

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