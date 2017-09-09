لافروف في السعودية لمحادثات مع الملك سلمان.. والمتحدثة باسمه تنشر صورتها بالحجاب

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساء السبت 9 سبتمبر/أيلول، إلى السعودية، حيث من المتوقع أن يجري محادثات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن طائرة لافروف والوفد المرافق هبطت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة، حيث تم استقبال وزير الخارجية الروسي من قبل نظيره السعودي عادل الجبير.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت، في وقت سابق، أن لافروف سيزور بين 9 و11 سبتمبر/أيلول الجاري كلاً من السعودية والأردن لبحث التعاون الثنائي والوضع في سوريا وتطورات الأزمة الخليجية.

وقالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيلتقي في جدة مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، ومن ثم سيتوجه إلى عمان حيث سيجري مباحثات مع الملك الأردني، عبدالله الثاني، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة لافروف إلى السعودية تأتي بعد مرور أسبوعين من جولته الخليجية التي قام بها خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس/الماضي وشملت كلاً من الكويت والإمارات وقطر.

وعبّر لافروف، خلال محادثاته آنذاك مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، عن قناعته بضرورة البحث عن حل للأزمة الخليجية على أساس مقاربات مقبولة للجميع، مع التخلي عن الخطاب العدائي الهدام.

حجاب "الخارجية"

على جانب آخر نشرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، صورة تظهرها مرتدية حجاب، أثناء قدومها إلى السعودية مع الوفد المرافق لوزير الخارجية سيرغي لافروف.

وكتبت زاخاروفا، في تعليق على الصورة التي نشرتها في صفحتها الرسمية على الفيسبوك: "في السعودية سألوني، هل سنلتزم بقواعد اللباس (المعمول بها هناك).. بالطبع".

