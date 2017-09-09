رجل الأعمال المصري أشرف السعد: حبي للسيسي أزاح زوجتي من قلبي

غرد رجل الأعمال المصري أشرف السعد، المقيم في لندن، متأثراً بحبه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه أطاح بزوجته من قلبه وأصبح يتربع وحيداً فيه.

حاسس ان الدكتور لعب فى قلبي من ساعة ماخرجت من المستشفى وانا عندى احساس غريب كنت بحب ام صفية و #السيسي ودلوقتى مش لاقى فى قلبي الا السيسي pic.twitter.com/Am985LxeE3 — أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) ٩ سبتمبر، ٢٠١٧

وحظيت تدوينة السعد بتعليقات كبيرة تهاجمه وتسخر منه بسبب مبالغته في تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما دعا له مؤيدي الرئيس بسرعة الشفاء.

يذكر أن أشرف السعد واحد من أشهر الأسماء التي ظهرت مع بداية التسعينات، كان واحد من أصحاب شركات الأموال التي عرفت في هذا الوقت باسم "شركات توظيف الأموال الإسلامية" وكانت شركته تحمل اسم "شركة السعد".

وقُبض على أشرف السعد عام 1991 بتهمة تهريب أموال الموديعين إلى الخارج وعدم استثمارها في مشاريع قوية، كما كان تؤكد دعاية هذه الشركات وباقي الشركات التي ظهرت في هذا الوقت،ـ وقضى 18 شهراً داخل السجن حتى خرج بعد تسديد ديونه، وسافر بعدها أشرف السعد إلى الخارج وهو مقيم حالياً في لندن.