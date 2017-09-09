السعودية والإمارات والبحرين تطالب بتأجيل "خليجي 23" المقرر إقامته في قطر

طالبت اتحادات السعودية والإمارات والبحرين لكرة القدم تأجيل إقامة كأس الخليج الثالثة والعشرين المقرر إقامتها في الدوحة بين 22 كانون الأول/ديسمبر و5 كانون الثاني/يناير المقبلين.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن "الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ومعه اتحادا السعودية والبحرين طلبوا تأجيل إقامة بطولة (خليجي 23) بسبب عدم رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية من قبل فيفا حتى الآن، ما يحرم الكرة الخليجية من منتخب عريق سبق وحقق الفوز بلقب البطولة 10 مرات خلال السنوات الماضية".

وتابعت "البيان" أن الاتحادات الخليجية الثلاثة "أكدت تمسّكها بالتأجيل لمزيد من التشاور، وأنها تتمسك بإقامة البطولة في الكويت صاحبة حق الاستضافة، وفق الترتيب الأبجدي، مع بذل الجهد مع الأشقاء بالكويت من أجل رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، تمهيداً لعودتها إلى مختلف البطولات القارية والدولية ومن بينها بطولة الخليج".

وكان رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم قرّروا في نيسان/أبريل 2016، إقامة النسخة الثالثة والعشرين في قطر بدلاً من الكويت، بسبب الحظر المفروض من قبل الاتحاد الدولي على الكرة الكويتية.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ومقره الدوحة وجه في 7 أيلول/سبتمبر الحالي رسالة إلى الاتحادات الوطنية الثمانية المشاركة في البطولة، دعا فيها إلى حضور القرعة التي ستقام في 25 من الشهر الحالي.

ويأتي الموقف الجديد بطلب التأجيل وإقامة "خليجي 23" في الكويت بدلاً من الدوحة في ظل الأزمة الدبلوماسية الحالية، وقرار السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر.