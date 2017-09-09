في بيتنا لاجئ! جورج كلوني يكشف قصة نجاة عراقي يعيش في منزله

كشف الممثل الأميركي جورج كلوني، أنه وزوجته البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، كانا قد سمحا للاجئ عراقي من الطائفة الأزيدية بالإقامة في بيت يملكانه في ولاية كنتاكي الأميركية، ولكنهما أحاطا الأمر بالسرية.

وقال الممثل والناشط في مجال حقوق الإنسان في لقائه مع مجلة The Hollywood Reporter ، إن الشاب نجا من القتل، عندما أوقفت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" حافلة كانت من مدينة الموصل شمالي العراق، وأطلقت النار على السائق ومساعده.

وقال كذلك، إن مطلقي النار هدَّدوا الركاب قائلين: "أي شخص ينوي الوصول إلى أي كلية أو جامعة سيقتل".

لم يذكر كلوني كيف وصل الشاب اللاجئ إلى أميركا، أو كيف التقيا، إلا أنه أخبر المجلة في حديثه أنه طمأنه قائلاً: "استمع إلي، سنساندك ونقف إلى جانبك، هل تريد أن تتعلم؟ هل تريد أن تتقدم في حياتك؟ هذه أمور سنقدمها لك".

ثم ذكرت The Hollywood Reporter أن الشاب الآن يدرس في جامعة شيكاغو.









يذكر أن كلوني وزوجته المحامية الناشطة هي الأخرى في قضايا حقوق الإنسان واللاجئين، منخرطان في عدة نشاطات خيرية، وسبق وأن دافعت أمل عن ضحايا الاغتصاب من الطائفة الأزيدية، وتوعدت تنظيم الدولة بعدم السكوت عن جرائمه.

وأخيراً صرَّح الزوجان الشهيران أنهما سيقومان بمساعدة 3000 من أطفال اللاجئين السوريين في لبنان على الذهاب إلى المدرسة هذا العام، إذ قالا: "لا نريد أن نفقد جيلاً كاملاً لأن حظهم السيئ أنهم ولدوا في المكان الخطأ وفي الزمان الخطأ".