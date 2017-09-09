هنية يصل إلى مصر لبحث الحصار على قطاع غزة.. وإسرائيل تراقب الزيارة عن كثب

قال متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسماعيل هنية، الرئيس الجديد للمكتب السياسي للحركة، وصل إلى مصر السبت 9 سبتمبر/أيلول 2017، في أول زيارة يجريها بعد توليه المنصب.

وسعت حماس في الأشهر الماضية إلى إصلاح العلاقات مع مصر، التي تسيطر على المعبر الحدودي الوحيد لغزة، والتي تشعر بقلق شديد للعلاقات بين حماس وجماعة الإخوان المسلمين، التي أطاح بها الجيش المصري من السلطة بعد احتجاجات حاشدة ضدها.

وتسيطر حماس على قطاع غزة، وخاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ 200.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس، إن المحادثات مع مصر ستركز على مسألة الحصار على غزة ورأب الصدع مع حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وانتُخب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحماس، في مايو/أيار.

وتراقب إسرائيل التي وقَّعت معاهدة سلام مع مصر عام 1979 المناقشات بين القاهرة وحماس عن كثب.