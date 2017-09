أكراد عراقيون يرفضون التصويت على الاستقلال.. وهذه مخاوفهم من الخطوة التي قد تدمر بلادهم

لا صوت يعلو فوق صوت التصويت على الاستقلال، ومن يكن له رأي غير هذا سيكون مصيره مجهولاً، هكذا يعيش إقليم كردستان العراق قبل أيام من إجراء الاستفتاء للانفصال عن العراق، والذي يرى الرافضون له وجهة نظر أخرى.

ورصد موقع ميدل إيست آي البريطاني قصصاً لبعض الرافضين لفكرة الاستفتاء وكان منهم شاسوار عبد الواحد الذي دعا، بصفته منشئ حملة "ليس الآن" في كردستان العراق، المُصوِّتين إلى رفض المقترح بأن تصبح منطقة كردستان ذاتية الحكم أول دولة كردية مستقلة.



وقد أكسبه موقفه هذا الكثير من الأعداء، إذ اقتحم مسلحون، أمس الجمعة 8 سبتمبر/أيلول، مكاتب قناة إن آر تي، وهي قناة إخبارية أنشأها عبد الواحد، وهددوا بإحراق المبنى. ثم تسلقوا إلى سطح المبنى في وسط أربيل، ومزَّقوا شعار القناة وهتفوا: "نعم للاستفتاء!" بينما كانوا يرفعون علم كردستان، بحسب الموقع البريطاني.

وغرَّدَ شاسوار على حسابه على موقع تويتر: "أدعو مسعود بارزاني أو أي عضوٍ في لجنة الاستفتاء إلى مناظرةٍ عامة على الاستفتاء. دعونا نرى إذا كانوا مستعدين".

I invited @masoud_barzani or any senior member of #Referendum committee for a public event on referendum. Lets see if they r ready.#No4Now pic.twitter.com/oGS7J5BjEP

— Shaswar Abdulwahid (@shaswarrr) August 27, 2017