طفلة عمرها 5 سنوات ترفض دخول الأمير هاري منزلهم قبل تنفيذ هذا الطلب!

توقَّفت العائلة المالكة في مدينة مانشستر بإنكلترا لزيارة منزل المحارب السابق سيمون فلوريس وأطفاله كوبي، وداماسو، وليلي آن.

وقد سبق للأمير هاري زيارة نفس الحي منذ عامين في إطار برنامج تطوير منازل المحاربين القدامى المصابين، لكنَّ الطفلة ليلي آن ذات الـ 5 أعوام أوقفته هذه المرة حتى قبل أن يتمكَّن من النظر إلى داخل منزلها.









ووفقاً للنسخة البريطانية لموقع "هاف بوست"، قالت له ليلي: "امسح حذاءك"، ونفََّذ الأمير طلبها بلطف، ومسح حذاءه بالفعل، وأجابها: "هل هذا كل شيء؟ هل يجب أن أخلع الحذاء؟".

ووفقاً لصحيفة Dailt Mail البريطانية، قال والد ليلي آن إنَّ ابنته هي "أميرة المنزل" التي تطلب دائماً من الزوار أن يمسحوا أحذيتهم قبل الدخول.

على أحدهم بالطبع فعل هذا!









وطُلِب من الأمير هاري قبل زيارة العائلة، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2017، أن ُيعلِّق على إعلان قدوم المولود الملكي الجديد، فقال متحدثاً عن أخيه الأمير ويليام، وزوجة أخيه دوقة كامبريدج: "إنَّه خبرٌ عظيم ورائع، أنا سعيدٌ للغاية لأجلهم".

وبعد المقابلة الأخيرة التي أُجرِيت مع صديقته ميغان ماركل، يبدو أنَّ الأمير هاري قد يكون لديه هو الآخر إعلان مستقبلي كبير مشابه. فقد تحدَّثت ماركل عن علاقتهما في عدد أكتوبر/تشرين الأول من مجلة Vanity Fair الأميركية.

وقالت في حوارها: "نحن مرتبطان. ونحب بعضنا، وأنا متأكدة أنَّنا في وقتٍ ما سنأخذ خطوة للأمام، ونُقدِّم أنفسنا، وسيكون لدينا قصة نرويها، لكنَّني أتمنى أن يفهم الناس أنَّ تحديد هذا الوقت يعود لنا. فكون هذا خاصاً بنا هو جزءٌ من الأشياء التي تجعل الأمر مميزاً للغاية. لكنَّنا سعداء. وشخصياً، أعيش قصة حبٍ عظيمة".