رغم أزمة "البطاريات المنفجرة" العام الماضي.. سامسونغ: غلاكسي نوت 8 الهاتف الأكثر طلباً على الإطلاق

رغم أزمة البطاريات المنفجرة التي مرت بها سامسونغ مع هاتف نوت 7 العام الماضي، أعلن فرع الشركة في أميركا أن هناك طلبات كبيرة جداً على الهاتف الجديد في الولايات المتحدة، وأنه الهاتف الأكثر شراءً بالمقارنة مع النسخ السابقة من هواتف نوت خلال الفترة الزمنية نفسها.

ويأتي هذا الإعلان بعد حصول الشركة على ما يقرب من 400 ألف طلب شراء مسبق للهاتف في كوريا الجنوبية، على الهاتف الذي سوف يتوفر في المتاجر يوم 15 سبتمبر/أيلول الحالي.

وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت النقاب عن هاتفها الجديد بتاريخ 23 أغسطس/آب الماضي، والذي يضم أكبر شاشة عرض بالنسبة لهذه الفئة بقياس 6.3 إنش، مع النسخة الجديدة من قلمها الإلكتروني S Pen، مع كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 12 ميغابيكسل وميزة التثبيت البصري للصورة على حد سواء للعدسة واسعة الزاوية والمقربة، بحيث يكون أول هاتف في العالم يوفر هذه الميزة ضمن العدستين.

هذا، وصرح تيم باكستر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونغ للإلكترونيات في أميركا الشمالية: "نحن سعداء لرؤية استجابة المستهلكين القوية للجيل الحالي من هاتف نوت، إذ يرغب المستهلكون اليوم أن تفعل هواتفهم أشياء أكبر في العمل والحياة، وتساعد هواتف نوت على ذلك، لقد قمنا ببناء هاتف غالاكسي نوت 8 للأشخاص الذين يرغبون في الجهاز الذي يتيح لهم أن يكونوا منتجين ويسمح لهم بالتعبير عن الذات".

ويستند هاتف غالاكسي نوت 8 على إرث سامسونغ في الابتكار والتطوير، إذ تعتبر الشركة رائدة في مجال الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة مع إطلاقها لأول هاتف نوت في عام 2011.

وقد واصلت سلسلة هواتف نوت منذ ذلك الحين بتحديد هذا الفضاء من خلال إدخال الميزات المتطورة مثل قلم S Pen المبدع، وشبكات لاسلكية سريعة فضلاً عن مقاومة الماء والغبار، ويعمل هاتف غالاكسي نوت 8 على إعادة تصوير الهاتف الذكي مرة أخرى بشاشة كبيرة من نوع Infinity بحجم 6.3 إنش مع حواف جانبية شبه موجودة تسهل حمل الجهاز بيد واحدة ومنعه من الانزلاق.

ويحصل المستخدمون الذين اشتروا الهاتف خلال الفترة بين 24 أغسطس/آب و24 سبتمبر/أيلول 2017 على خيارهم الإضافي المتمثل بكاميرا سامسونغ جير Gear 360 المجانية، والبالغ سعرها 230 دولاراً، أو Galaxy Foundation kit المجانية مع بطاقة EVO+ microSD بحجم 128 غيغابايت مع محول الشحن اللاسلكي السريع، البالغ سعره 190 دولاراً، وسوف يستمر العرض لفترة محدودة فقط.