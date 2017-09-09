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"نحن في 2017 وهي بـ 2040".. إطلالة حلا الترك على غلاف مجلة نسائية تثير جدلاً على الشبكات الاجتماعية

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HALLA
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استخدمت مجلة Woman This Month البحرينية الصادرة باللغة الإنكليزية صورة للمغنية البحرينية حلا الترك (15 عاماً)، بإطلالة جديدة جريئة.



وظهرت مرتديةً فستاناً مخططاً باللونين الأبيض والأسود، فيما أسدلت شعرها على كتفيها.


#itsavibe #bae #weekend been dreaming of what's coming 🔥🔥 @platinumrecordsmusic

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وقد نشرت الترك مجموعة من الصور من جلسة التصوير الأخيرة على حسابها على إنستغرام، حصلت فيهم على ما إجماليه 245 ألف إعجاب.


#endofsummer #mood ⚡️⚡️

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#slay #feelinggood #tgif

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كما حازت تفاعلاً في التعليقات على حسابها وعلى الشبكات الاجتماعية الأخرى في هاشتاغ يحمل اسمها، بين معجب بالإطلالة، ومستغرب منها، وآخرين يتحدثون عن سنها الصغيرة وربطها بإطلالتها التي تظهرها أكبر.



















يذكر أن الترك لم تنشط كثيراً في الظهور الإعلامي وعلى الشبكات الاجتماعية لانشغالها بالدراسة منذ انتقالها إلى بيت والدتها منى السابر التي حصلت على حق حضانة الأطفال، على إثر خلافات أسرية مع والدها محمد الترك عقب زواجه من المغنية المغربية دنيا بطمة، أدت إلى فسخ عقد الإنتاج الذي يتولاه لابنته والتعاقد مع شركة إنتاج أخرى.

 

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