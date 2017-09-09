"نحن في 2017 وهي بـ 2040".. إطلالة حلا الترك على غلاف مجلة نسائية تثير جدلاً على الشبكات الاجتماعية

استخدمت مجلة Woman This Month البحرينية الصادرة باللغة الإنكليزية صورة للمغنية البحرينية حلا الترك (15 عاماً)، بإطلالة جديدة جريئة.

وظهرت مرتديةً فستاناً مخططاً باللونين الأبيض والأسود، فيما أسدلت شعرها على كتفيها.



#itsavibe #bae #weekend been dreaming of what's coming 🔥🔥 @platinumrecordsmusic A post shared by HALA (@halamalturk) on Sep 8, 2017 at 6:20am PDT

وقد نشرت الترك مجموعة من الصور من جلسة التصوير الأخيرة على حسابها على إنستغرام، حصلت فيهم على ما إجماليه 245 ألف إعجاب.

#endofsummer #mood ⚡️⚡️ A post shared by HALA (@halamalturk) on Sep 8, 2017 at 6:21am PDT

#slay #feelinggood #tgif A post shared by HALA (@halamalturk) on Sep 8, 2017 at 6:22am PDT

كما حازت تفاعلاً في التعليقات على حسابها وعلى الشبكات الاجتماعية الأخرى في هاشتاغ يحمل اسمها، بين معجب بالإطلالة، ومستغرب منها، وآخرين يتحدثون عن سنها الصغيرة وربطها بإطلالتها التي تظهرها أكبر.



#حلا_الترك



.ي خراااابي هذي حلا الترك ام ضرس😂😂

وربي صارت فاتنه وجسمها ناري🔥🔥🔥 pic.twitter.com/9HGTNwzhp2 — حجازي❤️ (@Me__m90) September 9, 2017



حلا الترك الي مواليد 2002.. الى اين يا جيل الالفين ميلاديه !! pic.twitter.com/tdPeAcNFHh — مشعول (@x1x9) September 8, 2017



تراكم مره مبالغين بموضوع حلا الترك البنّت كل سنة تكبر وأنتم كل سنة تقولون متى كبرت تبونها تجلس صغيرة طول حياتها يعني — محمد (@M_stark_10) September 8, 2017



شششببباااااببب هي هي اقسم بالله انها حلا الترك وووااااووو 😭😭😭❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/2hGwchtkfY — ابو فرانكو (@king_ittti) September 8, 2017



احنا في 2017 و حلا الترك في 2040 🙂. pic.twitter.com/kPIc0Q0jNh — حنين (@hanee90) September 8, 2017



بعض التغريدات تهاجم #حلا_الترك مع انني لا اتفق مع تصوير بنت صغيره على أنها فتاة كبيره .ولكن ليس اللوم عليها فهي١٥ سنه اتمنى ان تعيش الطفوله — بعيدا عن كل القيود (@oneoneksa) September 9, 2017

يذكر أن الترك لم تنشط كثيراً في الظهور الإعلامي وعلى الشبكات الاجتماعية لانشغالها بالدراسة منذ انتقالها إلى بيت والدتها منى السابر التي حصلت على حق حضانة الأطفال، على إثر خلافات أسرية مع والدها محمد الترك عقب زواجه من المغنية المغربية دنيا بطمة، أدت إلى فسخ عقد الإنتاج الذي يتولاه لابنته والتعاقد مع شركة إنتاج أخرى.