"نحن في 2017 وهي بـ 2040".. إطلالة حلا الترك على غلاف مجلة نسائية تثير جدلاً على الشبكات الاجتماعية

استخدمت مجلة Woman This Month البحرينية الصادرة باللغة الإنكليزية صورة للمغنية البحرينية حلا الترك (15 عاماً)، بإطلالة جديدة جريئة.
وظهرت مرتديةً فستاناً مخططاً باللونين الأبيض والأسود، فيما أسدلت شعرها على كتفيها.
وقد نشرت الترك مجموعة من الصور من جلسة التصوير الأخيرة على حسابها على إنستغرام، حصلت فيهم على ما إجماليه 245 ألف إعجاب.
كما حازت تفاعلاً في التعليقات على حسابها وعلى الشبكات الاجتماعية الأخرى في هاشتاغ يحمل اسمها، بين معجب بالإطلالة، ومستغرب منها، وآخرين يتحدثون عن سنها الصغيرة وربطها بإطلالتها التي تظهرها أكبر.
#حلا_الترك
.ي خراااابي هذي حلا الترك ام ضرس😂😂
وربي صارت فاتنه وجسمها ناري🔥🔥🔥 pic.twitter.com/9HGTNwzhp2
— حجازي❤️ (@Me__m90) September 9, 2017
حلا الترك الي مواليد 2002.. الى اين يا جيل الالفين ميلاديه !! pic.twitter.com/tdPeAcNFHh
— مشعول (@x1x9) September 8, 2017
لحظة، هذي حلا الترك؟ 😕 pic.twitter.com/ho6hk8KW8g
— خالد 🇸🇦 (@khalid_il) September 8, 2017
تراكم مره مبالغين بموضوع حلا الترك البنّت كل سنة تكبر وأنتم كل سنة تقولون متى كبرت تبونها تجلس صغيرة طول حياتها يعني
— محمد (@M_stark_10) September 8, 2017
شششببباااااببب هي هي اقسم بالله انها حلا الترك وووااااووو 😭😭😭❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/2hGwchtkfY
— ابو فرانكو (@king_ittti) September 8, 2017
#حلا_الترك
تدرج اسطوري خلال 6 سنوات#اليوم_العالمي_لطوال_القامه pic.twitter.com/Y5wtB7iCIP
— D.Alex (@d_Alex44) September 9, 2017
#حلا_الترك كل ماتكبر تحلى ؛ماشاء الله 💙. pic.twitter.com/SpxTziErll
— ح نُ . (@nan3__a) September 9, 2017
احنا في 2017 و حلا الترك في 2040 🙂. pic.twitter.com/kPIc0Q0jNh
— حنين (@hanee90) September 8, 2017
بعض التغريدات تهاجم #حلا_الترك مع انني لا اتفق مع تصوير بنت صغيره على أنها فتاة كبيره .ولكن ليس اللوم عليها فهي١٥ سنه اتمنى ان تعيش الطفوله
— بعيدا عن كل القيود (@oneoneksa) September 9, 2017
يذكر أن الترك لم تنشط كثيراً في الظهور الإعلامي وعلى الشبكات الاجتماعية لانشغالها بالدراسة منذ انتقالها إلى بيت والدتها منى السابر التي حصلت على حق حضانة الأطفال، على إثر خلافات أسرية مع والدها محمد الترك عقب زواجه من المغنية المغربية دنيا بطمة، أدت إلى فسخ عقد الإنتاج الذي يتولاه لابنته والتعاقد مع شركة إنتاج أخرى.