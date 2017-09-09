انتقدت غلاء الفواتير بدبي فاتهموها بالتحريض على أبوظبي.. إماراتيون يشنون حرباً على إعلامية سعودية وأبناءُ بلدها يدافعون عنها

تعرضت الإعلامية السعودية لجين عمران إلى هجوم لاذع من قبل إماراتيين، بعدما انتقدت القيمة المرتفعة لفواتير الكهرباء والماء التي تدفعها في منزلها بدبي.

وكانت لجين التي تقدم برنامج "صباح الخير يا عرب" على شاشة MBC نشرت في حسابها على سناب شات مقطع فيديو لها، تتحدث فيه عن وصول فاتورة المياه الخاصة بها إلى 36 ألف درهم إماراتي، والكهرباء إلى 8 آلاف درهم، والصرف الصحي 7 آلاف درهم.

وبعد نشرها للفيديو غضب إماراتيون منها واتهمها البعض بالتحريض على حكومة دبي وإثارة الفتنة والإرهاب، وطالب بعضهم بمحاسبتها، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات هاجمتها ولم تخلُ من الشتائم.

عزيزتي #لجين_عمران ممارسة أساليب الابتزاز والشحاتين لن تنفع معنا فهئية كهرباء ومياه دبي رايتها ناصعة البياض.#الإمارات @DEWAOfficial — ضرار بالهول الفلاسي (@dbelhoul) September 7, 2017

حينما تكون لديك شكوى وهو أمر وارد ضد أية مؤسسة خدمية فهنالك قنوات رسمية للشكوى والمطالبة بالحقوق وحتى المقاضاة .#لجين_عمُران — مريم الكعبي (@maryam1001) September 8, 2017

هل يعقل مذيعة لها باع طويل في الاعلام ولا تعرف ان طرح المواضيع والشكوى بهذه الطريقةراح يعمل بلبله اكيد في هدف من وراء هذي الحركة #لجين_عمران — Naser 🇦🇪 (@nsmj791) September 9, 2017

لجين كانت تقدر تنهي الموضوع من اول يوم

هي تدري ان التشهير والاتهام كان خطا منها بس عاندت وتكبرت #لجين_عمران — غيث Ghaith (@warrioruae) September 9, 2017

اجلدو العجوز الشنطاء راحت برا تشد التجاعيد الي في وجهها ورجعت تبكي على الفاتوره .. #لجين_عمران — مارلين الشمري🌷 (@qqq0c) September 9, 2017

لكن بصراحة هالأشكال ما تستاهل انها تعيش على أرض هذا الوطن المعطاء .. و اتمنى من هيئة كهرباء و مياه دبي مسائلة #لجين_عمران قانونياً #الامارات — النوخذه (@TheNo5tha) September 9, 2017

واستدعى التفاعل الواسع مع تصريحات المذيعة السعودية رداً من قبل هيئة مياه وكهرباء دبي "ديوا" التي نشرت تغريدة لها على حسابها في تويتر قالت فيها إن سبب الارتفاع الكبير في الفواتير يعود إلى "وجود تسريب في توصيلات المياه داخل نطاق منزلها، بينما تنحصر مسؤولية الهيئة عن التوصيلات إلى خارج حدود المنازل، في حين تبقى الصيانة الداخلية مسؤولية الملاك والسكان".

وهاجمت الهيئة المذيعة و"أعربت عن رفضها التام جملة وتفصيلاً للأسلوب التهكمي الذي تناولت به الإعلامية المذكورة الموضوع بما في ذلك ادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة دون التحقق من أسباب هذه الزيادة، إذ يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التصرف لما فيه من تشهير غير مبرر"، وفقاً لبيان الهيئة.

من جانبها قالت الإعلامية لجين في لقاء على قناة العربية أنها ستقاضي أي شخص أساء لها، نافية الاتهامات الموجهة لها من قبل إماراتيين، كما نفت الاتهامات الموجهة لها بـ"التآمر مع مذيعة الجزيرة"، بعد نشر محادثة لها على وسائل التواصل الاجتماعي مع إحدى مذيعات القناة القطرية، وقالت لجين إن "المحادثة ملفقة".

مواطنون سعوديون دخلوا هم أيضاً على خط السجال بين إماراتيين والمذيعة لجين، وأعرب بعضهم عن تضامنهم مع ابنة بلدهم، وهاجموا الحملة التي شنها إماراتيون ضدها.

والله أسلوبكم كأماراتيين غير حضاري ولا سعودي جاء وشحذ منكم نجي بفلوسنا ونرجع بفلوسنا مالكم علينا فضل صحصحوا شوية إنتا وهوا😒 — اسعد الغزواني (@Asaaad20) September 7, 2017

اي والله 😂😂

يعني الي موظفها ويعطيها الراتب سعودي صاحب مجموعة #m_b_c

والأمارات والاماراتيين مستفيدين من وجودهم في #دبي

سلامات يا الفلاسي 😂 — #سلمان_الحزم 🇸🇦 (@rayan_alman3) September 7, 2017

ماعليك انتي من دولة العز #السعودية_بلد_السلام #لجين_عمران

لجين انسانه محترمه واللي تتعرض له بنتنا شيء حقير لازم نوقف معها الا بنت السعوديه https://t.co/eOB5cLZPnM — يوسف بن منيره 🇸🇦 (@swaad371) September 9, 2017