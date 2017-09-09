ألقى عددٌ من الأشخاص الممثل السعودي، ناصر القصبي في حمام السباحة بملابسه، أثناء حضوره زفاف نجل أخيه.

ونشر القصبي المقطع المصور عبر حسابه الرسمي بتويتر، فيما وضح الممثل السعودي السبب وراء قيام المدعوين بإلقائه في المسبح.

وكتب القصبي "البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة (عجيبة) يذبون (يرمون) المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح، تآمروا علي وذبوني (رموني) أنا في المسبح".

البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة(عجيبه) يذبون المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح . تآمروا علي وذبوني أنا في المسبح pic.twitter.com/TVEROc4uGJ — ناصر القصبي (@algassabinasser) September 8, 2017

وتعدُّ هذه من العادات العجيبة في حفلات الزواج في السعودية بحسب القصبي.

