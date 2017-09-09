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شاهد.. سعوديون يلقون ناصر القصبي في حمام السباحة بملابسه!

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ألقى عددٌ من الأشخاص الممثل السعودي، ناصر القصبي في حمام السباحة بملابسه، أثناء حضوره زفاف نجل أخيه.

ونشر القصبي المقطع المصور عبر حسابه الرسمي بتويتر، فيما وضح الممثل السعودي السبب وراء قيام المدعوين بإلقائه في المسبح.

وكتب القصبي "البارح زواج ولد أخوي في استراحة القصبي وعندهم عادة (عجيبة) يذبون (يرمون) المعرس بعد انتهاء العرس بثيابه بالمسبح، تآمروا علي وذبوني (رموني) أنا في المسبح".

وتعدُّ هذه من العادات العجيبة في حفلات الزواج في السعودية بحسب القصبي.

 

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