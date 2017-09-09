وفاة 2 من مشاهير الأغاني الشعبية الأميركية أحدهما تحطمت طائرته والآخر مات بمرض لم يكشف عنه

يوم حزين مر على جمهور الأغاني الشعبية الأميركية أو ما يعرف -بأغاني الريف الأميركي-، بعد وفاة 2 من أشهر المغنين، وهما تروي جنتري، و دون ويليامز، الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2017، في واقعتين منفصلتين.



وقال موقع فرقة مونتجمري جنتري على الإنترنت إن مغني الريف الأميركي تروي جنتري لقي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية نيوجيرزي.



وقالت الفرقة في بيان إن تفاصيل الحادث الذي وقع في بلدة ميدفورد لم تعرف بعد.



وكان من المفترض أن يقدم جنتري (50 عاماً) عرضاً مع زميله في الفرقة إيدي مونتجمري مساء الجمعة في مطار ومجمع فلاينغ دبليو السياحي في ميدفورد. وذكر الموقع الرسمي للمجمع إن تفاصيل إعادة أموال تذاكر العرض ستتاح في وقت قريب.



وتشكلت فرقة مونتجمري جنتري عام 1999 ويعود أصلها إلى ولاية كنتاكي ولها أغنيات لاقت شعبية كبيرة مثل (شي كودنت تشانج مي) و(إف يو إفر ستوب لافينج مي) وذلك عبر ثمانية ألبومات.



بينما قال وكيل أعمال مغني الريف الأميركي دون ويليامز، أحد أكبر نجوم سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إنه فارق الحياة الجمعة أيضاً، عن عمر 78 عاماً.

ويلقب ويليامز "بالعملاق اللطيف" بسبب طوله البالغ 185 سنتيمتراً وصوته الشجي وشخصيته المعتدلة. وللمغني الراحل أغنيات لاقت شعبية كبيرة مثل (تولسا تايم) و(أي بيليف إن يو) و(إت مست بي لاوف) وذلك على مدار 50 عاماً شكلت مسيرته الفنية.

وكتبت فرقة موسيقى الريف (بيج آند ريتش) في تغريدة على تويتر "أسطورتان فقدناهما في نفس الوقت. سنفتقد تروي جنتري ودون ويليامز كثيراً. نصلي لعائلتيهما.. فليرقدا بسلام".

وذكر بيان إعلان وفاة ويليامز أنه توفي بسبب مرض لم يكشف عنه دون الخوض في تفاصيل.

وتم تكريم ويليامز بإدراجه كعضو في قاعة مشاهير موسيقى الريف في 2010 كما أطلق آخر ألبوماته الغنائية (ريفليكشنز) في 2014.

وأعلن ويليامز بعد ذلك بسنتين تقاعده من القيام بجولات موسيقية قائلاً "لقد حان الوقت لكي أعلق قبعتي وأستمتع ببعض الهدوء في المنزل".

وكان لويليامز تأثير كبير على الموسيقيين الآخرين حيث أقام جسراً بين موسيقى البوب وموسيقى الريف. وفي 2016 صدر ألبوم تكريمي لويليامز بعنوان (العملاق اللطيف: أغاني دون ويليامز) وتضمن أغنيات أداها مغنون مثل أليسون كروس وتريشا ييروود وجارث بروكس وآخرون كثر.