لماذا يرفض نجوم عالميون أمثال توم كروز وسايمون كاول استخدام الهواتف المحمولة؟

لن يختلف كثير منا في أهمية الهواتف في حياتنا اليومية، ورغم حاجة بعضنا الماسة لها إلى درجة الإدمان، فإن هناك بعض النجوم رأوا غير ذلك، وأعلنوا رفضهم تماماً لفكرة استخدام الجوال، رغم امتلاكهم ملايين الدولارات التي تساعدهم على شراء أحدث الأجهزة التكنولوجية.

1- ألتون جون









اعترف المطرب البريطاني إلتون جون في عام 2016 بأنه لا يملك هاتفاً جوالاً، إذ إنه لا يرى أي ميزة إضافية في امتلاك هذه التكنولوجيا، رغم امتلاكه جهاز آيباد للتواصل مع أولاده خلال الجولات الغنائية التي يقوم بها عالمياً.

وخلال المقابلة التلفزيونية التي أجراها مع مقدم البرامج الأميركي جيمي كيميل، أكد أن أجهزة الجوال تمثل عبئاً كبيراً بالنسبة له، على أنه لا يستخدمها على الإطلاق، حتى إنه يولي إدارة حساباته الشخصية على الشبكات الاجتماعية لشريكه ديفيد فورنيش.

2- إيان ماكيلن









على الرغم من مشاركته في واحد من أنجح أفلام الخيال العلمي، وهي سلسلة أفلام Xmen، فقد اعترف السير إيان ماكيلن، بأنه يكون أكثر راحة وسعادة بالبعد عن التكنولوجيا وخاصة أجهزة الجوال، مضيفاً أنه لا يحب الإنترنت أو أجهزة التجوال.

ماكلين الذي لا يستخدم أجهزة الجوال لديه تطبيق شهير باسمه، يسمح للمشتركين فيه بالاستماع إلى مسرحيات شكسبير بصوته.

3- فينس فون









اعترض الممثل الأميركي الكوميدي فينس فون على وجود أجهزة الجوال في حياتنا، وقال في إحدى المقابلات إن امتلاك الشخص جهازاً جوال، هو إذن منه باختراق المساحة الشخصية الخاصة به لدخولها في أي وقت.

فون يرفض أن يصبح متاحاً 24 ساعة؛ بسبب تلك الأجهزة، مشيراً إلى أن لديه ارقام الهواتف الجوالة الخاصة بأصدقائه، يستخدمها في أوقات معينة، لكنه لا يحاول الحصول على هاتف خاص به.

4- كيسي أفليك









يحاول الممثل الأميركي كيسي أفليك الحفاظ على صحته قدر الإمكان، وذلك من خلال التقليل من استخدام أجهزة التليفون الجوال.

وصل القلق بأفليك القلق إلى أنه قام بإلقاء هاتفه الجوال في نهر هدسون بدلاً من الاستمرار في استخدامه؛ خوفاً من الرابط الذي قد ينشأ بين الإشارات التي تصدرها أجهزة الهواتف الجوالة والخلايا السرطانية، مضيفاً أنه يحاول عدم إعطاء أي فرصة لجسده للإصابة بأي مرض، خاصة إذا كان من الصعب علاجه.

5- توم كروز









بسبب اعتقاده بثوابت عقيدة السيانتولوجيا، أصبح لدى توم كروز بعض العادات الغريبة، ومنها عدم استخدام أي شي يمت بصلة إلى التكنولوجيا الحديثة، ومنها أجهزة الجوال.

وفي مقابلة عام 2007، كشف الممثل الأميركي أنه لا يمتلك هاتفاً جوال فحسب، لكنه لا يملك حتى بريداً إلكترونياً، وهو من الأمور الغريبة على أحد أبرز النجوم في هوليوود.

زوجته السابقة الممثلة كاتي هولمز، أكدت معاناتها الكبيرة خلال الترتيب لعملية الطلاق من توم كروز، إذ إنها تحاول الوصول إليه بشتى الطرق، لكن تلك المحاولات كانت تفشل دائماً؛ بسبب عدم امتلاكه الجوال، وكانت تستخدم شبكة الاتصالات الهاتفية الأرضية عوضاً عنها.

6- سايمون كاول









المحكِّم في أضخم برنامج أميركي لاكتشاف المواهب America Got Talent، لا يفضل استخدام الهاتف الجوال، إذ لا يريد أن يصبح متاحاً أمام الجميع فترة طويلة، مؤكداً أن وقته خارج دائرة الضوء ملك له وليس لأحد غيره.

ورغم انتشار بعض الصور لكاول وهو ممسك بأحد أجهزة الجوال، فإنها كانت للرد على بعض الأشخاص، على أن تلك الأجهزة لا تخصه على الإطلاق.

7- شايلين وودلي









رغم أن جيل الألفية، هم أكثر الأجيال استخداماً للتكنولوجيا عموماً ولأجهزة الجوال على وجه الخصوص، فإن المطربة الشابة شايلين وودلي تفضل عدم استخدام الجوال، وتحقيق التواصل عن طريق الاتصال البشري المباشر.

وودلي أكدت أنها كانت تستخدم أجهزة الجوال في السابق، لكنها أرادت تجربة الابتعاد عنها فترة؛ لتكتشف إمكانية التعامل مع الأشخاص، ووجدت التجربة مثيرة للغاية، وتمكنت خلالها من رصد بعض السلوكيات التي يمكن ملاحظتها بالاتصال المباشر والتي لا تبيِّنها أجهزة الجوال.