إن كنت من محبي Xbox One.. هذه أفضل ألعاب Xbox360 التي تستطيع اقتناءها بأقل من 20 دولاراً

وصل Xbox One إلى الأسواق في عام 2013، لكنه لا يزال واحداً من أبرز منصات الألعاب التي يهواها الكثيرون حول العالم.

باعت مايكروسوفت ما يقرب من 20 مليون وحدة Xbox One في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب ميزات وحدة التحكم ومختلف الألعاب الحصرية للجهاز.

لكن بصرف النظر عن الألعاب الحصرية، لا يزال Xbox One لديه القدرة أيضاً على استخدام ألعاب الجيل السابق منه Xbox360.

لذلك، إذا كانت قد غابت عنك أي من ألعاب الجيل السابق، فسنقدم لك مجموعة من أفضل هذه الألعاب التي لا يزال بإمكانك تجربتها على Xbox One، خصوصاً أن عدداً منها رائع بالفعل، وأسعارها رخصية جداً مقارنة بألعاب Xbox One.

Alan Wake

تم إطلاق لعبة "آلان ويك- Alan Wake" في الأصل لمنصة Xbox360، وفي وقت لاحق تم إصدارها لمنصة Xbox One عن طريق تقنية "التوافق الخلفي".

هي لعبة مغامرة من نوع الأكشن المقتبسة من مسلسل تلفزيوني يحمل نفس الاسم. تتميز الرسومات بأنها مذهلة على Xbox360، وبطريقة ما تمكن المطورون من جعلها تظهر بشكل أفضل على جهاز Xbox One.









تبدأ اللعبة مع آلان الذي يستيقظ في بلدة برايت فولز بواشنطن، حيث ذهب لقضاء عطلة مع زوجته. في صباح اليوم التالي يلاحظ أن زوجته مفقودة، ويحاول الكشف عن السر وراء اختفاء زوجته طوال اللعبة، وحل الألغاز، وإطلاق النار على الوحوش المظلمة، وجمع الأدلة على طول الطريق.

هذه اللعبة مجانية.

Assassin’s Creed 2

هذه اللعبة لا تحتاج إلى مقدمة، وعلى الرغم من الإصدارات الأحدث المتاحة، فإذا لم تكن قد لعبت بالفعل Assassin’s Creed 2، فأنت لم تجرب أحد أفضل إصداراتها بالفعل.

تبدأ اللعبة في تاريخ قديم افتراضي، حيث يعتقد القتلة أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا سمح للناس أن يعيشوا مع الإرادة الحرة، وبالتالي معارضة الفرسان الذين يؤمنون بالسيطرة وحكم الجماهير.









جماعة الإخوة تدرب الرجال على القتال والتجول في الخفاء، والقتال من أجل مقاومة السيطرة وتحقيق السلام للجميع. إزيو، هو بطل الرواية، الذي يسعى لتحقيق العدالة.

سعر اللعبة 20 دولاراً فقط.

Borderlands

Borderlands هي لعبة مشهورة بسرعة وتيرة اللعب، متعددة اللاعبين، تسمح لكل لاعب بنهب أسلحة اللاعبين الآخرين.

رسومات اللعبة المبنية على أحد الكتب الهزلية مميزة ورائعة بالفعل.

تبدأ القصة في باندورا، هذا الكوكب، الذي يسكن به قطاع الطرق، مرتزقة بين النجوم، والحيوانات البرية الخطيرة، والأجانب.









أنت تمثل دور هنتر فولت، الذي يسترشد بالملاك الحارس، الذي يخبره بالمكان الذي يجب الذهاب إليه للحصول على الغنائم من الآخرين.

سعر اللعبة 3 دولارات فقط.

Call of Duty: Black Ops

من منا لم يسمع بلعبة الرماية الأشهر في العالم "نداء الواجب- Call Of Duty"، فربما تكون هي واحدة من الألعاب الأكثر إثارة فيما يتعلق بإطلاق النار.

Black Ops هي واحدة من أكثر إصدارات هذه اللعبة إثارة. في اللعبة، تنقسم إلى فريقين، كل منهما يكافح من أجل السيطرة.









هناك طرق مختلفة للعبة بما في ذلك التقاط العلم، أو اللعب الحر، أو مباريات الموت، وكل واحدة منها تقدم أسلوباً فريداً من أساليب اللعب.

سعر اللعبة 3 دولارات فقط.

Dark Souls

اسم اللعبة نفسه "النفوس المظلمة"، يفسر الكثير عن اللعبة.

هذه اللعبة تجري في العصور القديمة في الأبراج المحصنة وبين التنانين.

الرسومات الخاصة بهذه اللعبة مكثفة، حيث إنها أحياناً تخيف اللاعبين أنفسهم. وهذه اللعبة الصعبة لا تمنحك أي فرصة للإهمال، لأن تشتتاً بسيطاً واحداً يعني الموت المطلق.









تبدأ في اللعب مع أي درع وأسلحة ضعيفة جداً، ومع ذلك، لديك القدرة للبحث عن أسلحة قوية ودروع أخرى في طريقك خلال قتالك الوحوش القوية. مستوى الصعوبة من النفوس المظلمة هو خارج المخططات، وتحتاج إلى أن تكون حذراً جداً إذا كنت ترغب في تجنب الموت باستمرار.

سعر اللعبة 20 دولاراً فقط.

Fable III

تم تطوير لعبة "فابل" في الأصل لمنصة Xbox360، وهي الآن متاحة أيضاً لمنصة Xbox One عن طريق التوافق الخلفي.

تقوم فيها بلعب الأدوار في قارة ألبيون الخيالية التي تدخل الآن عصر الثورة الصناعية.

تبدأ اللعبة مع عمليات التحقيق في الشائعات التي تقول إن لوغان، وهو إله الظلام، كان يعدم المواطنين، مما تسبب في مجموعة من عمليات الاحتجاج.









اللعبة تتعلق في الأساس باتِّخاذ الخيارات الصحيحة وتجميع الفريق الصحيح من الناس الذين سوف يساعدونك في سعيك للعرش.

سعر اللعبة دولار واحد فقط.

Gears of War

كانت لعبة Gears Of War واحدة من الألعاب الأكثر مبيعاً على جهاز Xbox360، وهي تستحق اللعب على جهاز Xbox One أيضاً.

تدور أحداث هذه اللعبة على كوكب سيرا، الكوكب الخيالي الشبيه بكوكب الأرض والذي يسكنه البشر.









يبدأ اللعب والكوكب على حافة الدمار، والأمر متروك للأبطال لإنقاذه. لديك عدد كبير من الأسلحة القاتلة للاختيار من بينها، ولديك الحق الكامل للقضاء على سرب الجراد العملاق الذي يحاول استعباد الإنسانية.

سعر اللعبة 15 دولاراً فقط.

Halo Wars

هالو هي واحدة من ألعاب Xbox الحصرية الأكثر شعبية.

لذلك، إذا لم تكن قد لعبت بالفعل Halo Wars، فأنت بحاجة إلى إعداد نفسك للمغامرة في نهاية المطاف من حياتك.

اللعبة تدور أحداثها في المستقبل البعيد، حيث يعلن الفضائيون الحرب على الإنسانية، مدعين أن البشر أخطأوا وأفسدوا الطبيعة.









الآن، يجب أن تقرر الولاء ومساعدة الجانب الخاص بك للفوز في الحرب وإنقاذ البشرية من الزوال، وتدريب القوات الخاصة بك، وبناء أبراج الدفاع، واستخدام أدوات الحرب الجديدة. أنت الأمل الأخير للبشرية.

سعر اللعبة 15 دولاراً فقط.

Just Cause 2

هي لعبة مغامرات وإثارة حصلت على تقييم 8/10 على موقع غيم سبوت.

تتعلق اللعبة بشخصية ريكو رودريغيز، وهو عميل سري، الذي تم إرساله إلى باناو للإطاحة بالديكتاتور، لكنه يواجه أيضاً معلمه السابق توم شيلدون.

هذه اللعبة تمكنك من محاربة المسلحين المارقين باستخدام البنادق والمتفجرات. يمكنك استخدام الأسلحة المتفجرة بشكل شامل لتدمير أعدائك أو استخدام الأدوات الأنيقة لإغراقهم وتدميرهم تدريجياً.









اللعبة تقدم رسومات مقنعة من شأنها أن تجعلك تفقد إحساسك بالوقت.

سعر اللعبة 15 دولاراً فقط.

Mirror’s Edge

هي لعبة مشهورة للغاية، والتي تبدأ في مدينة خيالية من الزجاج. الحياة مريحة والجريمة تقريباً غير موجودة في هذا العصر، ولكن المدينة تعيش هذه النعمة فقط بسبب الحكام المستبدين الذين يرصدون جميع الاتصالات، ويهيمنون على وسائل الإعلام، ويتجسسون على مواطنيهم.

أنت ستلعب دور فتاة تدعى فيث كونورس، التي تحقق في مقتل البابا لأن شقيقتها متهمة زوراً بارتكاب الجريمة.









فيث يجب أن تساعد شقيقتها وإثبات براءتها لتجنب عقوبة الإعدام باستخدام مهاراتها الرياضية ومواجهة الأعداء للكشف عن الحقيقة.

سعر اللعبة 15 دولاراً فقط.