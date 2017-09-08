الخارجية القطرية: دول الحصار اجتزأت تصريحات أمير الكويت بشأن موافقة الدوحة على قائمة المطالب

قالت الخارجية القطرية، الجمعة 8 سبتمبر/أيلول، إن الحديث عن الموافقة على المطالب الـ13 التي تقدمت بها دول المقاطعة الأربع، اجتزاء لتصريحات أمير الكويت.

وكان أمير الكويت قد خرج بتصريحات في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أشار إلى أن الدوحة مستعدة للجلوس إلى مائدة الحوار وموافقتها على المطالب الـ13 لدول المقاطعة.

وقالت الخارجية في بيان رسمي إن تصريحات أمير الكويت يتم اجتزاؤها، وإخراج مقولات منها عن سياق كلامه، الذي نتفق معه.

وتابعت قائلة: "قطر تعرب عن رفضها واستنكارها لمزاعم واتهامات دول الحصار ضدها".

وأشارت إلى أن بيان دول المقاطعة، يتضمن مزاعم واتهامات دون دليل.

ومضت قائلة: "ما تضمنه البيان الرباعي من ادعاء حول تدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية للدول، أو تمويل الإرهاب هي افتراءات لا أساس لها من الصحة، وتخالف مرتكزات سياسة دولة قطر التي في مقدمتها احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف البيان: "القول بموافقة دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر اجتزاء لتصريحات سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وإخراج مقولات عن سياق كلامه الذي نتفق معه، والذي أكد (أمير الكويت) فيه عدم قبول المطالب التي تمس السيادة وإمكانية التوصل إلى حلول".