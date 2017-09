للمرة الثانية خلال 3 أيام.. ميركل تتعرض للرشق بالطماطم (فيديو)

أعلنت شرطة مدينة فولغاست التابعة لولاية مكلنبورغ- فوربومرن، الألمانية، أن سيارة المستشارة أنجيلا ميركل، تعرضت للرشق بالطماطم أثناء توجهها لحملة انتخابية لحزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي".

وأوضح بيان صادر عن الشرطة، مساء الجمعة، أن حادثة الرشق بالطماطم وقعت أثناء دخول سيارة ميركل إلى صالة الحملة الانتخابية في المدينة (شمال).

كما تظاهر نحو 150 شخصا أمام الصالة من اليمين المطرف، من المحتجين على سياسات ميركل.

Merkel greeted with catcalls and volley of tomatoes at campaign rally in north-eastern German town https://t.co/u4WHLitBTE

