البيت الأبيض يكشف تفاصيل ما دار في آخر اتصال هاتفي بين ترامب وتميم

قال البيت الأبيض، الجمعة 8 أيلول/سبتمبر 2017، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لأمير قطر أهمية الوحدة لمحاربة الإرهاب وذلك بعد أن عرض أمس الوساطة لحل الخلاف بين الدوحة ودول عربية أخرى.

قراءة للمكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب وأمير دولة #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني pic.twitter.com/lDMYYGJfBz — U.S. Embassy Qatar (@USEmbassyQatar) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وأضاف البيت الأبيض أنه خلال اتصال هاتفي أمس مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "ركز الرئيس على أهمية تنفيذ جميع الدول التزامات قمة الرياض للحفاظ على الوحدة وهزيمة الإرهاب في الوقت نفسه ووقف التمويل للجماعات الإرهابية ومحاربة الفكر المتطرف".

وقال: البيت الأبيض إنهما بحثا أيضاً استمرار التهديد الذي تمثله إيران على استقرار المنطقة.