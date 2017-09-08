لا يعرفون زوجاتهم إلا بعد 40 يوماً من الزفاف.. عادات غريبة للزواج لدى طائفة في كوريا الجنوبية

تم عقد قران 4000 زوج من 64 دولة مختلفة من طائفة "المونيون" في حفل جماعي، بعضهم لا يعرف البعض الآخر إلا منذ أيام! وقد أُقيم الحفل بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة

مؤسس الطائفة "صن ميونغ مون" الذي أعلن نفسه المخلِّص الموعود، الذي "جاء مكمِّلاً لرسالة السيد المسيح".

وطائفة "التوحيد" أو "المونيون" نسبةً لمؤسسها كما يسميها البعض أهم عقائدها توحيد شعوب العالم وتحقيق السلام عن طريق الزواج المختلف الأعراق.

ويعد الزواج بسبب الحب الرومانسي وهماً عندهم، بل ويسبب فشل الزواج، وبفضل توافر وسائل الاتصال الحديثة أصبح أتباع هذه الطائفة يختارون زوجات أبنائهم

عن طريق قاعدة بيانات الطائفة من حول العالم.

