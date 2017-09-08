بعد عدة علاقات عاطفية فاشلة.. هل تتسبب صورة لقلب في عودة الحب بين "السلطانة هويام" و"رستم باشا"؟

علقت الممثلة التركية مريم أوزرلي الشهيرة باسم "السلطانة هيام" بقلب حب على صورة نشرها حبيبها السابق الممثل التركي أوزان جوفان "رستم باشا"، ففتحت الباب أمام تكهنات الصحافة التركية بعودة الفنانة إلى الحب الأول، وهي التي دخلت في عدة علاقات عاطفية فشلت المرة تلو الأخرى.











وبحسب موقع Gecce الإخباري التركي، عاش الممثلان علاقة عاطفية قبل سنوات، لكنهما قررا أخذ استراحة من تلك العلاقة.

إذ نشر جوفان صورة له في البحر على صفحته في إنستغرام، فعلقت عليها أوزرلي بقلب حب، لفت نظر الجمهور والصحافة على حد سواء، فنشر موقع صحيفة Milliyet خبرًا جاء فيه أن إمكانية عودة الحب ليست بعيدة عن خيارات مريم البالغة من العمر 34 عامًا..











وكانت أوزرلي قد بدأت علاقة جديدة مع رجل الأعمال "ألب أوزجان"، بعد انفصالها عن جوفان، ولكنها لم تدم كثيراً وتركت مريم أوزجان، ثم أعلنت وسائل الإعلام التركية أنها على علاقة بلاعب كرة القدم، إيمانويل أديبايور.







مع أوزجان ألب





واستدلت وسائل الإعلام على ذلك من خلال قيام اللاعب الشهير بعمل متابعة لمريم أوزرلي على إنستغرام، وقيامها هي الأخرى بالمثل.



ثم وقعت في حب رجل الأعمال التركي أردينتش فاريلباش، حيث كانت تقضي معظم وقتها في تركيا بصحبة هذا الرجل.

ولكن كان آخر الرجال الذين ارتبطت أسماؤهم باسم مريم أوزرلي ووقوعها في عشقهم كان الإعلامي الفلسطيني لأم مصرية ، باسل الزرو، مقدم برنامج ET بالعربي على قناة mbc، والتي شوهدت معه في عدة أماكن، والتقطت لهما العديد من الصور قبل مدة قصيرة أثناء إجازة قضياها في ألمانيا.

🙏🏻👼❤️ #friends 🎈 A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on Aug 26, 2017 at 12:27am PDT



ولدى مريم طفلة تدعى "لارا" من رجل الأعمال التركي جان أطاش، الذي انفصلت عنه عام

2013.

اشتهرت مريم أوزرلي في الوطن العربي من خلال مسلسل "حريم السلطان" وبعده مسلسل "ملكة الليل".