شاهد بالصور.. شفق مدهش يضيء سماء فنلندا بألوان رائعة

تلألأت أضواء من الأخضر والبنفسجي والوردي والأصفر في سماء شمال فنلندا، فجر الجمعة 8 سبتمبر/أيلول، ضمن ظاهرة شفق مدهشة.

فيديو: شفق مدهش يضيء سماء فنلندا بألوان عديدة https://t.co/Tisx5sfJ2C — Medi 1 Radio (@medi1radio) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ونشرت المجلة السياحية "أول أباوت لابلاند" فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض الأضواء التي شُوهدت من بالاس في منطقة مونيو وقالت إنها نادراً ما شاهدت شيئاً بهذا الحجم.

بالصور.. شفق مدهش يضىء سماء فنلندا بألوان عديدة https://t.co/SnWIdamAOL pic.twitter.com/xos5vfIOCi — Breaking112 العربية (@ArBreaking112) ٨ سبتمبر، ٢٠١٧

ويحدث "الشفق الشمالي" نتيجة تصادم بين جزئيات مشحونة من الشمس عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وكانت عاصفة مغناطيسية قوية وراء حدوث الظاهرة.