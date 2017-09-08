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شاهد بالصور.. شفق مدهش يضيء سماء فنلندا بألوان رائعة

 |  رويترز
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تلألأت أضواء من الأخضر والبنفسجي والوردي والأصفر في سماء شمال فنلندا، فجر الجمعة 8 سبتمبر/أيلول، ضمن ظاهرة شفق مدهشة.

ونشرت المجلة السياحية "أول أباوت لابلاند" فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض الأضواء التي شُوهدت من بالاس في منطقة مونيو وقالت إنها نادراً ما شاهدت شيئاً بهذا الحجم.

ويحدث "الشفق الشمالي" نتيجة تصادم بين جزئيات مشحونة من الشمس عند دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وكانت عاصفة مغناطيسية قوية وراء حدوث الظاهرة.

 

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