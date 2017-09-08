صور: كريستين بيل كسب الوزن وصبغ حاجبيه للعب دور نائب جورج بوش

تحدٍ آخر يخوضه الممثل الأميركي كريستيان بيل، المعروف عالمياً بتجسيده لشخصية باتمان في الثلاثية التي أخرجها المبدع كريستوفر نولان، والتي ظهر فيها الممثل البالغ من العمر 43 عاماً في قمة لياقته الجسدية وعضلاته المفتولة كما ينبغي لشخصية بطل خارق.

إذ غيّر الممثل جلده مرة أخرى تماماً كما تتطلب معظم أدواره، ولكن على عكس ما رآه الجمهور في فيلم The Machinist حين أدى شخصية عامل المصنع الهزيل المصاب بالأرق تريفور ريزنيك عام 2004.







من فيلم The Machinist

هذه المرة التحدي أصعب لأنه تحول درامي، سيجسد من خلاله شخصية يعرفها العالم أجمع وهي شخصية نائب الرئيس الأميركي جورج بوش، السياسي الجمهوري ديك تشيني، وتعيّن عليه أن يزيد وزنه.

وهكذا ظهر بالفعل في أول صورة التقطت له وهو لايزال يستعد للشخصية، إذ بدا وكأنه اكتسب الكثير من الوزن لمحاكاة شكل نائب الرئيس السابق الممتلئ، بل وصبغ حاجبيه لإكمال المظهر.







كريستشن بيل في إطار تحضيره لفيلم يجسد فيه شخصية ديك تشيني

العمل يحكي السيرة الذاتية لتشيني، والتأثير القوي لمنهجه السياسي خلال تواجده في إدارة الرئيس بوش الابن، إذ كان الجمهوريون يطلقون عليه اسم نائب الرئيس الأكثر قوة في تاريخ الولايات المتحدة بسبب الدور الذي لعبه في توسع تشكيل سياسات الإدارة بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ويشاع أيضاً حسب تقرير صحيفة The Telegraph البريطانية أن الممثل الأميركي، ستيف كاريل أيضا سيشارك في البطولة إلى جانب بيل في دور وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد.

يذكر أن حرص بيل على سيرته المهنية جعله يرفض تجسيد دور "مايكل مان" صانع سيارات فيراري الشهيرة، بسبب خوفه من ألا يتمكن من كسب الوزن المطلوب للدور بشكل آمن في الوقت المناسب.