الكويت ترد على بيان دول الحصار الأربع بشأن الأزمة مع قطر

ردت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة 8 سبتمبر/أيلول، على البيان الأخير لدول الحصار الأربع "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" والذي صدر فجر الجمعة، حول أزمتهم مع قطر.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، بحسب وكالة أنباء "كونا"، إن الكويت مستمرة في جهودها من أجل حل الأزمة القطرية، وتأمل في الوصول إلى حل لنهاية سريعة لها.

وقال المصدر: "‏الكويت تابعت باهتمام البيان، الذي صدر عن الدول الأربع حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة".

وأضاف: "تعرب الكويت عن تقديرها لما ورد في البيان، الذي يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف وما عبّروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود".

وشدًد قائلاً: "في هذا الصدد، الكويت تؤكد موقفها المبدئي حيال ذلك الخلاف، والذي سبق وأن عبرت عنه منذ البداية والهادف إلى التهدئة بدلاً من التصعيد وإلى الحوار البناء بدلاً من القطيعة".

وأكد المصدر أن ما تحقق لجهود دولة الكويت من نجاح في التهدئة وعدم التصعيد بكل ما ينطوي عليه من مخاطر، جاء نتيجة لتفهم الأشقاء لخطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته المهددة للأمن والاستقرار في المنطقة وعلى مستقبل مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتأكيد استمرار حرصهم على اللجوء إلى الحوار.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين أصدروا بياناً، أمس، أكدوا فيه عدم قبول أية شروط قطرية، لبدء حوار حول المطالب الـ13 الموجهة من الدول الأربع إلى الدوحة.