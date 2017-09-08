صور: حسن الرداد يتعرف على لاعبين من منتخب السنغال في الحج

نشر الممثل المصري حسن الرداد صورة تجمعه بلاعبي منتخب السنغال، الذين التقاهم أثناء تأديته فريضة الحج.
وفي الصورة المنشورة على حسابه على إنستغرام، ظهر اللاعب ديمبابا لاعب منتخب السنغال و نادي تشيلسي السابق، وكذلك اللاعب جاك فاتي لاعب منتخب السنغال، بصحبة الرداد.
فيما علق الممثل المصري على الصورة بالقول: "أهم شيء في الرحلات هو تعرفك على أصدقاء جدد" وعرف جمهوره بهما وتمنى لهما التوفيق والنجاح.
وكان الممثل حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، قد أديا فريضة الحج هذا العام صحبة شقيقتها دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، فيما شاركوا صورهم بملابس الإحرام.
يُذكر أن الرداد تزوج من إيمي في في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد أشهر من نفي وجود أي علاقة تجمعهما. فيما تزوجت شقيقتها دنيا من الإعلامي رضوان في يونيو/تموز 2013 ولديها ابنة تدعى كايلا.