صور: حسن الرداد يتعرف على لاعبين من منتخب السنغال في الحج

نشر الممثل المصري حسن الرداد صورة تجمعه بلاعبي منتخب السنغال، الذين التقاهم أثناء تأديته فريضة الحج.

وفي الصورة المنشورة على حسابه على إنستغرام، ظهر اللاعب ديمبابا لاعب منتخب السنغال و نادي تشيلسي السابق، وكذلك اللاعب جاك فاتي لاعب منتخب السنغال، بصحبة الرداد.

فيما علق الممثل المصري على الصورة بالقول: "أهم شيء في الرحلات هو تعرفك على أصدقاء جدد" وعرف جمهوره بهما وتمنى لهما التوفيق والنجاح.

وكان الممثل حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، قد أديا فريضة الحج هذا العام صحبة شقيقتها دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، فيما شاركوا صورهم بملابس الإحرام.

@amysamirghanem حج مبرور و ذنب مغفور ان شاء الله، #رمى الجمرات #الحمدلله_كثيرا A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad) on Sep 2, 2017 at 7:55pm PDT

كل سنه و حضراتكم طيبين، عيد مبارك عليكم ان شاء الله 🌹 A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad) on Sep 1, 2017 at 6:29am PDT





A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem) on Sep 2, 2017 at 2:37pm PDT

كل سنة وانتم طيبين ربنا يتقبل مننا جميعا ❤️ أنا دعيتلكم كلكم زي ما بتدعولي 😇 A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem) on Sep 1, 2017 at 6:35am PDT

@amysamirghanem @donia.samir.ghanem @ramy__radwan @abo.dyala_ احلى صحبة فى اجمل رحلة فى الدنيا ،الحمد لله على تيسير الحج ، #الحج#السعودية##مكة#عرفات#منى A post shared by Hassan El Raddad (@hassanelraddad) on Sep 3, 2017 at 7:49am PDT

يُذكر أن الرداد تزوج من إيمي في في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد أشهر من نفي وجود أي علاقة تجمعهما. فيما تزوجت شقيقتها دنيا من الإعلامي رضوان في يونيو/تموز 2013 ولديها ابنة تدعى كايلا.