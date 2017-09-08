بعد نيللي كريم وهند صبري وياسمين صبري.. هيفاء وهبي تنشر 4 صور بملابس البحر

نشرت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور لها في أثناء استمتاعها بإجازة الصيف.



وفي الصور المنشورة بحسابها على إنستغرام، ارتدت وهبي "مايوه" أسود أظهر رشاقتها.

وقد حازت الصور الأربعة نحو 292 ألف إعجاب على حسابها، الذي يتابعه نحو 4.5 مليون شخص.

#sunshine #love & #laughter #haifawehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Sep 6, 2017 at 4:24am PDT

kissed by the #Sun 💥 #tan #glam #endofsummer #HaifaWehbe A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Sep 6, 2017 at 9:54am PDT

#Fun in the #sun 😎☉ #summervibes #tan #pool #glamlife #haifawehbe 📸 #charbelmsallemphotography A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe) on Sep 7, 2017 at 5:13am PDT

تداول رواد الشبكات الاجتماعية صورة بالـ"بكيني"، قالوا إنها للممثلة المصرية ياسمين صبري، وإنها التُقطت لها من أحد شواطئ الساحل الشمالي (شمال شرقي مصر).



ياسمين صبري 👌👌 pic.twitter.com/WRy6kBZtbT — جون سنو وايت (@otaka21) August 23, 2017









وكانت الممثلة التونسية هند صبري شاركت صورها بالمايوه من الساحل أيضاً، وأظهرت الصور التي نُشرت، في الـ14 من أغسطس/آب 2017، رأسها فقط فوق سطح الماء، مبلَّلة الشعر وهي تضع أحمر شفاه، وحصلت الصور على أكثر من 45 ألف إعجاب بحسابها على إنستغرام.

Soul, Human & Artist. - Hend. A post shared by Karim El Hayawan (@karimelhayawan) on Aug 14, 2017 at 2:26am PDT

More than a picture .. by the artist @karimelhayawan A post shared by هند صبري (@hendsabri) on Aug 15, 2017 at 1:46am PDT

Me By @karimelhayawan A post shared by هند صبري (@hendsabri) on Aug 13, 2017 at 8:05am PDT

وسبقتها الممثلة المصرية نيللي كريم، التي نشرت صورة لها في البحر مرتديةً "مايوه" بكينيّاً بحسابها على إنستغرام، وذلك في 11 أغسطس/آب 2017، في أثناء وجودها بمدينة الجونة، الواقعة على البحر الأحمر (شرق مصر).