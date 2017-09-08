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بعد نيللي كريم وهند صبري وياسمين صبري.. هيفاء وهبي تنشر 4 صور بملابس البحر

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NEW YORK FASHION WEEK HIJAB
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نشرت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور لها في أثناء استمتاعها بإجازة الصيف.

وفي الصور المنشورة بحسابها على إنستغرام، ارتدت وهبي "مايوه" أسود أظهر رشاقتها.

وقد حازت الصور الأربعة نحو 292 ألف إعجاب على حسابها، الذي يتابعه نحو 4.5 مليون شخص.


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تداول رواد الشبكات الاجتماعية صورة بالـ"بكيني"، قالوا إنها للممثلة المصرية ياسمين صبري، وإنها التُقطت لها من أحد شواطئ الساحل الشمالي (شمال شرقي مصر).







وكانت الممثلة التونسية هند صبري شاركت صورها بالمايوه من الساحل أيضاً، وأظهرت الصور التي نُشرت، في الـ14 من أغسطس/آب 2017، رأسها فقط فوق سطح الماء، مبلَّلة الشعر وهي تضع أحمر شفاه، وحصلت الصور على أكثر من 45 ألف إعجاب بحسابها على إنستغرام.


Soul, Human & Artist. - Hend.

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More than a picture .. by the artist @karimelhayawan

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Me By @karimelhayawan

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وسبقتها الممثلة المصرية نيللي كريم، التي نشرت صورة لها في البحر مرتديةً "مايوه" بكينيّاً بحسابها على إنستغرام، وذلك في 11 أغسطس/آب 2017، في أثناء وجودها بمدينة الجونة، الواقعة على البحر الأحمر (شرق مصر).


Summer 🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞😜#nellykarim #nellykarimfans #nellykarim_official #summer #elgouna #

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