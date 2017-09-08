لن تبقى الأسطورة عربيةً خالصةً.. ديزني "تخترع" شخصية "أمير أبيض" في فيلم "علاء الدين"!

"علاء الدين".. إنها الأسطورة العربية الأشهر على الإطلاق، عبرت شخصياتها كل الحدود على بساط سحري وصل الشرق بالغرب.

أنتجتها "ديزني" فيلماً كرتونياً في تسعينيات القرن الماضي، فكانت النتيجة واحداً من أنجح أعمالها أداءً صوتياً ورسماً وأغاني خالدة، وأصبحت "عقربة" البلد الذي جاءت منه شخصيات ياسمين وعلاء الدين رمزاً لسحر الشرق وحكاياته الخالدة في وجدان الغرب.



A white actor was just cast in the new 'Aladdin,' and people are PISSED pic.twitter.com/MoxUnTGDjN — NowThis (@nowthisnews) September 7, 2017

لكن أبت ديزني أن تستمر فرحة جمهورها بقرار إعادة إنتاج القصة في فيلم واقعي بأبطال عرب، على رأسهم الكندي من أصول مصرية مينا مسعود في دور علاء الدين، والهولندي من أصول تونسية مروان كنزاري، فقامت باختيار ممثلة غير شرق أوسطية لدور ياسمين.

ثم قررت أخيراً "اختراع" شخصية أمير جديد لا يمت إلى القصة بصلة، ومجهول دوره في الحبكة تماماً، وهي شخصية الأمير أندريس!

الأمير الجديد حلقة ليست الأخيرة في سلسلة سياسة White Washing "تبييض الشخصيات" التي تنتهجها هوليوود، فلاعب دور الأمير أندريس هو ممثل ناشئ أبيض البشرة يدعى بيلي ماغنوسين.

ماذا يفعل أندريس في "عقربة"؟

وحدها ديزني التي تعلم إجابة هذا السؤال، فبحسب التقرير الذي انفردت بنشره The Hollywood Reporter عن الأمير الجديد، فشخصيته ودوره مجهولان تماًماً.

وإن كان من المزمع أن ينضم إلى طاقم الممثلين الذي سبق تأكيده، والذي يضم مينا مسعود في دور علاء الدين، والممثل مروان كنزاري في دور جعفر، والممثلة نعومي سكوت في دور الأميرة ياسمين، والممثل ويل سميث في دور الجني.

Agrabah just got a lot hotter. Ooof! Gonna be keeping you posted on everything Aladdin peeps ;) #Disney #Aladdin #LiveAction A post shared by Mena Massoud (@menamassey) on Sep 6, 2017 at 7:47am PDT

وكانت ديزني قد تعرضت لموجة انتقادات حادة في يوليو/تموز 2017؛ رداً على ادعاءات مخرج العمل المنتظر، البريطاني المبدع غاي ريتشي -طليق المغنية مادونا- الذي صرح بأن عملية اختيار ممثلين وممثلات شرق أوسطيين للفيلم كانت أصعب من المتوقع.

ونشرت النسخة الأميركية من موقع "هاف بوست" تقريراً، جاء فيه أن هذه التصريحات "مجرد تستُّر على احتمالية تبييض شخصيات الفيلم في المستقبل".

على أن تلك الاتهامات قد توقفت بعد أن اختارت ديزني الممثلَين مينا مسعود ومروان كنزاري للعب دوريهما في الفيلم الحي.

أما الآن، فقد عادت الحرب على ديزني… من جديد. فالشركة تواصل إعطاء جمهورها مبررات كافية لاتهامها بـ"تبييض" شخصيات أفلامها.

الانتقاد انتقل إلى تويتر؛ إذ غرَّدَ حسابٌ، يحمل اسم Geejayeff، قائلاً: "استحداث دور جديد خصيصاً لإضافة ممثل أبيض للفيلم!".



Guys, the wrote a new part into Aladdin just so they could do this https://t.co/tY6SRk3ryZ pic.twitter.com/fzTkNsZokI — geejayeff (@geejayeff) September 5, 2017

وغرَّدَ حسابٌ آخر يحمل اسم Tori يقول: "سبق أن تقبّلنا حقيقة أن ديزني (لم تتمكن من العثور) على ممثلة شرق أوسطية ملائمة لدور الأميرة ياسمين، لكن هذا يتجاوز الحد!".



so they "couldn't find" a middle Eastern Jasmine but they can add a completely new made up WHITE GUY https://t.co/YqYUQ8OLBF — tori (@rotshayden) September 6, 2017

وقال حسابٌ آخر، باسم DoraMilaje jan: "ها قد بدأ استطباق مدينة عقربة!".



The gentrification of Agrabah has begun. Next up, gourmet, artisanal hummus. https://t.co/UbTgBDU2of — DoraMilaje Jen🏳️‍🌈 (@darlinginmyway) September 6, 2017

وحسابٌ آخر يُدعى Kurtis Conner: "أنتِ في مأزق عويص يا ديزني!".