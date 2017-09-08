زلزال يضرب المكسيك فيتحرك تسونامي نحو شواطئ اليابان

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الجمعة 8 سبتمبر/أيلول 2017، إنه من المتوقع أن تشهد مياه المحيط الهادئ، قبالة جزيرة هوكايدو (شمال اليابان) وحتى محافظة أوكيناوا في الجنوب، تغيرات طفيفة على مستوى السطح، بعد أن ضرب زلزال قوته 8.1 درجة المكسيك في وقت متأخر من الخميس 7 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال مسؤولون في الوكالة إنها ستُصدر تحذيراً في حالة اكتشاف توجُّه موجات مد عاتية (تسونامي) نحو اليابان قبل الوقت المُقدر لوصولها.

وكان مركز الزلزال على بُعد 87 كيلومتراً جنوب غربي مدينة بيجيجيابان في ولاية تشياباس الجنوبية وعلى عمق 69 كيلومتراً. ولقي 4 أشخاص حتفهم في ولاية تشياباس، بينما قُتل طفلان بولاية تاباسكو.