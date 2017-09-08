ضربة جديدة لترامب.. محكمة ترفض محاولات الرئيس الأميركي لحظر دخول مواطني 6 دول إسلامية

رفضت محكمة استئناف أميركية مسعىً من إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض حظر مؤقت على دخول أغلب اللاجئين البلاد، حيث قضت بأن أولئك الذين تربطهم صلات بوكالةٍ ما لإعادة التوطين يجب استثناؤهم من أمر تنفيذي يحظر دخول اللاجئين.

وقضت أيضاً هيئة محكمة استئناف الدائرة الأميركية التاسعة المكونة من 3 قضاة، بأن أجداد وجدات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وأبناء عم وأبناء خال المقيمين بصورة مشروعة بالولايات المتحدة يجب استثناؤهم من أمر ترامب الذي يمنع دخول المسافرين من 6 دول تقطنها أغلبية مسلمة.

والحكم هو أحدث ضربة قانونية لأمر ترامب التنفيذي الذي يحظر دخول القادمين من إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن لمدة 90 يوماً، والذي قال الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري إنه ضروري للأمن القومي.

وقال القضاة إن الحكومة لم توضح بشكل مُقنع أسباب وجوب تطبيق الحظر على أقارب المقيمين القادمين من الدول الست أو اللاجئين الذين لديهم ضمانات من وكالات إعادة توطين اللاجئين. ويدخل الحكم الذي أيده القضاة الثلاثة حيز التنفيذ خلال 5 أيام.

وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت في يونيو/حزيران بأن الحظر الذي أمر به ترامب يمكن تطبيقه على أساس محدود، وليس على أناس تربطهم صلات "حقيقية" بأشخاص أو كيانات داخل الولايات المتحدة.