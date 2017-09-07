شاهد.. ملك بريطانيا المستقبلي الأمير جورج يرتاد مدرسته في أول يوم دراسي.. هذا ما يُعد له على الغداء!

بدأ الأمير جورج (4 أعوام) ملك بريطانيا المستقبلي، أول أيامه في المدرسة، الخميس 7 سبتمبر/أيلول، بعد أن اختار له والداه "الأمير ويليام" و"الدوقة كيت ميدلتون" مدرسة Thomas’s Battersea الخاصة الواقعة في جنوب غربي لندن، والتي تركز في تعليمها على الأخلاق الفاضلة والتأكيد على روح التعاون بين التلاميذ وإشاعة الفرح وتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم.

الغداء المدرسي وقوائم الطعام الصحي

ولا يتوقع أحد أن يحمل "الأمير جورج" معه إلى المدرسة حقيبة طعام تضم "ساندويش تونة" ولوح شوكولاتة وعصير مُصّنع وموزة، فالمدرسة تولي اهتماماً خاصاً بتغذية التلاميذ وقد اختارت فريق العاملين في المطبخ المدرسي بعناية وهم بدورهم قد رتبوا قوائم الطعام اليومي التي تضم خيارات صحية ومغذية وجاذبة للأطفال وتعتمد بشكل أساس على اللحوم العضوية (من حيوانات تعتمد على التغذية الطبيعية البعيدة عن المواد الكيمياوية) ومن الخضراوات والفواكه الطازجة والحليب ومشتقاته، وفق ما ذكرت مجلة سيدتي.

ما الذي ينتظر الأمير الصغير؟

وفي أول يوم في المدرسة سيكون الغداء المدرسي للأمير والتلاميذ عبارة عن وليمة من لحم خروف الضأن الطازج والمُتّبل بالثوم والأعشاب مع جبن مبروش وجزر وخيار مع طبق باستا مطبوخة على البخار وكسكس وسمك مدخن وشوربة عدس. أما الحلوى بعد الغداء فإنها محدودة السكر وتتكون من بسكويت الكوكيز المخبوز بالفرن والمصنوع من دقيق الشوفان والزبيب وأيضاً مخفوق الحليب بالموز milkshake مع كيك المربى وجوز الهند والكاسترد.