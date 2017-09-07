إذاعة "صوت إسرائيل": أمير من البلاط الملكي السعودي يزور تل أبيب سراً لهذا الغرض

قالت إذاعة "صوت إسرائيل"، الخميس 7 سبتمبر/أيلول، إن أميراً سعودياً زار إسرائيل سراً خلال الأيام الأخيرة، وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام.

وذكرت الإذاعة على موقعها الإلكتروني عن مراسلها أنّ "أميراً من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سراً خلال الأيام الأخيرة وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام"، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت: "رفض كل من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الخارجية التعليق على هذا الخبر".

وكانت الإذاعة قد أشارت، مساء يوم أمس الأربعاء، في إحدى نشراتها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماعاً مع أحد الشخصيات الخليجية الرفيعة دون التعريف بهويته.

Suud kraliyet ailesinden bir prens gizlice siyonist İsrail'e giderek üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulundu.https://t.co/slTdTw6CTm — Kudüs TV (@KudusTv) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

ووصف نتنياهو، خلال مشاركته يوم أمس الأربعاء، في احتفال رفع الكؤوس احتفالا بـ"السنة العبرية الجديدة" في مبنى وزارة الخارجية في القدس الغربية العلاقات مع الدول العربية بأنها الأفضل وتسجل رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ هذه العلاقات.

وقال: "التعاون مع الدول العربية أكبر من أي فترة كانت منذ إقامة إسرائيل وما يحدث اليوم مع كتلة الدول العربية لم يحدث مثله في تاريخنا حتى بعد توقيعنا للاتفاقيات وعمليا التعاون قائم بقوة وبمختلف الأشكال والطرق والأساليب رغم أنه لم يصل حتى الآن للحظة العلنية لكن ما يجري من تحت الطاولة يفوق كل ما حدث وجرى في التاريخ".