خاشقجي يتحدث عن وباء التعذيب في مصر خلال عهد السيسي.. وينتقد الصامتين والمدافعين عن الرئيس

أعلن جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي الشهير، تأييده للانتقادات التي وجّهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية للسلطات المصرية بسبب "ممارسة التعذيب" في البلاد.

وغرّد خاشقجي على صفحته في تويتر: "ما يجري في مصر مُؤلم، السكوت عنه غبن، الدفاع عنه سقوط"، داعياً قراء صفحته إلى مطالعة التقرير المُعد من قبل المنظمة الدولية المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، حول "وباء التعذيب في مصر" في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ما يجري في مصر مؤلم ، السكوت عليه غبن ، الدفاع عنه سقوط .

انظر تقرير @hrw_ar — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وقالت المنظمة في التقرير الصادر في 44 صفحة إن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر "يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب".

وبحسب التقرير فقد يرقى التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن المصرية إلى "جريمة ضد الإنسانية".

