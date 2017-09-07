180 ألف تطبيق بآيفون مهددة بالحذف مع بدء تشغيل نظام iOS 11.. إليك مواصفاتها

بدأ مستخدمو "آيفون إس 6" في الحصول على رسالة تحذرهم من أن تطبيقات 32 بت لن تعمل بهواتفهم على الإطلاق عندما يصبح نظام التشغيل 11 متاحاً.

ولاحظ موقع Gizmodo، بحلول يونيو/حزيران، أن بعض تطبيقات 32 بت قد اختفت بالفعل من المتجر، لكنها لا تزال متاحة للتحميل في حال لو كان لديك الرابط المباشر، بحسب موقع Business Insider.

جدير بالذكر أن متجر آب ستور سيشهد تعديلات جذرية، بعد طرح شركة آبل الأميركية نظام iOS 11 الخريف المقبل، سواء من ناحية المحتوى أو إضافة أقسام جديدة، أو تحسين البحث. ويمكنكم الاطلاع على التغييرات القادمة من هنا.

ويذكر أن الهاتف "آيفون إس 5 " كان موجوداً قرابة 3 أعوام، ومعظم التطبيقات المعروفة كانت متوافقة مع معالج 64 الخاص به، لكن ما الذي تعنيه هذه التغييرات إذاً؟

اتضح أن آبل قد تتوقف عن دعم ما يقرب 200.000 تطبيق في سبتمبر/أيلول المقبل.

ووفقاً للمؤسس المشارك في شركة معلومات التطبيقات "سينسور تاور"، لأوليفر يه، هناك 187.000 تطبيق من تطبيقات 32 بت ما تزال على المتجر، وهو ما يعادل نحو 8٪ من جميع تطبيقات الآيفون (سينسور تاور قدرت في مارس/آذار أن هناك ما يقرب من 2.4 مليون تطبيق في متجر التطبيقات).

قد يكون من المستحيل إعداد قائمة كاملة بالتطبيقات التي لم تعد مدعومة، لكن كلا الموقعين Sensor Tower وBusiness Insider لاحظ عدداً من التطبيقات التي يبدو أنها 32 بت:

بعض التطبيقات المحذوفة

YouTube Capture: تطبيق لتسجيل مقاطع الفيديو، قام 200 ألف شخص بتحميله الشهر الماضي، وفقاً لموقع سينسور تاور.

iSpadez: تطبيق لأوراق اللعب

Neo Nectaris: لعبة استراتيجية عسكرية

Infinity Blade لعبة قتال

إذا لاحظت النمط بين تطبيقات 32 فأنت على حق: وجد موقع سينسور تاور أن تطبيقات 32 بت المتبقية في متجر التطبيقات أكثرها ألعاب، 38619 لعبة على سبيل الدقة. تتبعها تطبيقات التعليم والترفيه واللايف ستايل.

لكن، إذا كانت بعض تطبيقاتكم المفضلة لا تعمل إلا من خلال نظام 32 بت، فلن تختفي مباشرة بعد صدور نظام iOS 11.

ووفقاً لـ"سينسور تاور"، على الأرجح ستبقى هذه التطبيقات في المتجر مدةً، وستستمر في العمل على الأجهزة التي لم تُحدَّث للنظام الجديد. في النهاية، ستقوم آبل -على الأرجح- بحذف هذه التطبيقات دفعة واحدة.

كيف تعرف تطبيقات 32 بت؟

من حسن الحظ، هناك طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان أي تطبيقات 32 بت على جهازك: اذهب إلى الإعدادات وافتح قائمة الإعدادات العامة، واضغط على "عن الجهاز"،

ثم اختر "تطبيقات".

ستظهر لك تطبيقات الـ32 بت. إذا لم يكن في جهازك هذا النوع من التطبيقات فلن يحدث شيء عندما تضغط على الزر.