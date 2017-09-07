إصابة عالم دين إيراني بجروح بعد تعرضه لهجوم في مكة المكرمة

أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن عالم دين في إحدى قوافل الحج من إيران أصيب، أمس الأربعاء، بجروح إثر تعرضه لهجوم من قبل عناصر وصفتها بالتكفيرية في مكة المكرمة.

وأضافت الوكالة أن العالم، وهو حجة الإسلام الإيراني حسن إسماعيلي، أصيب بجروح في لوح كتفه ونقل على الفور إلى مستشفى محلي حيث تلقى العلاج اللازم، موضحا أنه في حالة لا تهدد الحياة.

🔴 إصابة عالم دين إحدى قوافل #الحج الإيرانية في #مكة المكرمة بجروح؛ إثر مهاجمته من قبل عناصر تكفيرية، قبل نقله إلى المستشفى pic.twitter.com/EotKt5Oanb — إيران بالعربي (@Iran_Bel_Arabi) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وأشارت "إيسنا" إلى أن المعتدين تمكنوا من الفرار من موقع الهجوم، فيما بدأت أجهزة الأمن السعودية التحقيقات في هذا الحادث واعتقلت 3 أشخاص يشتبه بأنهم على صلة بهذا الاعتداء.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تقدمت فيه السلطات الإيرانية، الثلاثاء الماضي، بالشكر لحكومة السعودية على حسن تنظيم موسم الحج في هذا العام، معتبرة أن الفرصة باتت سانحة لإجراء مفاوضات من أجل حل المشاكل القائمة في العلاقات بين الدولتين.

وعلى الرغم من التوتر الكبير في العلاقات الإيرانية السعودية، إلا أن أكثر من 86 ألف حاج إيراني تمكنوا من أداء فريضة الحج الأسبوع الماضي في المملكة.

واستأنفت السلطات الإيرانية هذا العام إرسال حجاجها إلى السعودية بعد مقاطعتها للحج في العام الماضي إثر اتهامها لحكومة المملكة بأنها لم تتعهد بالحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين بعد حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج عام 2015 وأدى إلى مقتل 769 شخصا على الأقل، جزء كبير منهم إيرانيون، وإصابة 694 آخرين حسب الرواية الرسمية السعودية.