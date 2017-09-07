لجنة بالكونغرس الأميركي تخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بدءاً من العام القادم

قالت وسائل إعلام أميركية، الخميس 7 سبتمبر/أيلول، إن لجنة المساعدات الخارجية بالكونغرس الأميركي، قرّرت خفض المساعدات العسكرية لمصر بمقدار 300 مليون دولار، والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار.

وذكر موقع قناة "الحرة" الأميركية، نقلاً عن مراسلتها، أن "لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الخفض وعزته إلى ما وصفته بالسياسات القمعية للحكومة المصرية وعدم احترام حقوق الإنسان".

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الإدارة الأميركية في آب/أغسطس وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى تأجيل 195 مليون دولار إضافية بسبب "فشل في إحداث تقدم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية".

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنوياً.