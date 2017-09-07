هاجمها المغاربة بسبب السعودية.. مريم سعيد تردُّ على منتقديها: لن أسمح بالتطاول على دول شقيقة

هنَّأت منشطة برنامج "ET بالعربي" على قناة MBC، المغربية مريم سعيد، المنتخب السعودي بفوزه على المنتخب الياباني، وتأهُّله إلى مونديال 2018.

ونشرت المنشطة، عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، صورة للعَلم السعودي، وكتبت في تعليق عليها: "ألف مليون مبروك لـ(الأخضر) التأهل إلى كأس العالم.. أول منتخب عربي متأهل، وعقبال باقي المنتخبات العربية".

الف مليون مبروك للأخضر التأهل الى كأس العالم ،أول منتخب عربي متأهل و عقبال باقي المنتخبات العربية 💚#تأهل_المنتخب_السعودي #فهد_المولد A post shared by مريم سعيد Mariam Said (@mariamsaidmbc) on Sep 5, 2017 at 3:21pm PDT

وتلقت مريم سعيد انتقادات كثيرة على الصورة من طرف المغاربة، الذين هاجموها معتبرين أنها تتودَّد للسعوديين على حساب المغاربة.

ورأى بعض المعلقين أن مريم اختارت تهنئة المنتخب السعودي في حين لم يسبق لها أن هنَّأت منتخب بلدها الذي فاز بمباراتين في الأيام القليلة الماضية.

وردَّت مريم سعيد على منتقديها، قائلةً: " نتحمل الكثير ونسكت عن الإهانات؛ لأنها لا تمسنا، فنحن نعلم قيمتنا جيداً، لكن لن أسكت عن العنصرية والتطاول على دول شقيقة أو شعب عربي آخر، على الأقل في صفحاتي".









وقالت منشطة برنامج "أخبار الفن" "كلنا واحد، لا يفرقنا عرق ولا لون ولا مذهب ولا جنسية".

من جهة أخرى، نشرت مريم سعيد، عبر حسابها، قبل أيام، صورة لها رفقة أختها من حفل توديع العزوبية الذي أقامته قبل زفافها على رجل الأعمال المغربي كريم ظريف، والذي أُلغي قبل يومين من تاريخه.