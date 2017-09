جهِّزوا أنفسكم.. تعليقات فيسبوك ستصبح ملوَّنة.. شاهدوا التغييرات

أبلغ عدد من رواد فيسبوك عن استخدامهم خاصية جديدة تتيح تغيير ألوان التعليقات، والتي أتاحتها فيسبوك لبعض المستخدمين بهدف التجربة.

وأتاحت فيسبوك الخاصية لشريحة قليلة من مستخدمي نسخة الموبايل من الشبكة الاجتماعية الأشهر، بحسب موقع The Next Web.

This is what Facebook’s NEW coloured comments look like 🤢🌈



h/t @absoluut pic.twitter.com/NNng6saMoS

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) September 6, 2017