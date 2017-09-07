جهِّزوا أنفسكم.. تعليقات فيسبوك ستصبح ملوَّنة.. شاهدوا التغييرات

أبلغ عدد من رواد فيسبوك عن استخدامهم خاصية جديدة تتيح تغيير ألوان التعليقات، والتي أتاحتها فيسبوك لبعض المستخدمين بهدف التجربة.

وأتاحت فيسبوك الخاصية لشريحة قليلة من مستخدمي نسخة الموبايل من الشبكة الاجتماعية الأشهر، بحسب موقع The Next Web.

This is what Facebook’s NEW coloured comments look like 🤢🌈



h/t @absoluut pic.twitter.com/NNng6saMoS — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) September 6, 2017

وتتيح لك الخاصية كتابة تعليقات بخلفيات ملوَّنة، على غرار ما فعلته شبكة Myspace الاجتماعية مع بداية عام 2000.

وكانت فيسبوك أتاحت إمكانية تلوين خلفيات المنشورات في ديسمبر/كانون الأول، بعد أن كانت متاحة لنسخ الأندرويد فقط، لتجد طريقها مؤخراً إلى نسخ iOS.

ولا يُعرف ما إذا كان سيتم فعلاً إتاحة الخدمة بشكل كامل لتطبيقات ونسخ فيسبوك، أو متى سيتم التحديث.

وقال المتحدث الرسمي باسم فيسبوك، معلقاً على التحديث الذي ما زال تحت التجربة: "إننا دائماً نستكشف طرقاً جديدة لإيصال الناس بعضهم ببعض؛ ولهذا نجرِّب خواص جديدة في التعليقات".