لراحة العين.. تويتر تتيح "الوضع الليلي" لجميع المستخدمين.. وهذه طريقة تفعيل الخاصية الجديدة

أعلنت تويتر، الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2017، إتاحة خاصية Night Mode أو "الوضع الليلي" الجديدة، لنسخ سطح المكتب.

وجاءت الخاصية بعدما أكد المتحدث باسم تويتر الشهر الماضي، أن الشركة كانت تقوم باختبارها، بحسب موقع Then Next Web.



You can now enable night mode on https://t.co/fuPJa3nVky! 🌙 Also available on Twitter for iOS and Android. https://t.co/9AjOwcv3Zn — Twitter Support (@TwitterSupport) September 6, 2017

ويمكنكم تفعيل الخدمة الجديدة من خلال الضغط على صورة الحساب الخاصة بكم أقصى اليمين، وعند فتح القائمة ستجدون في أسفلها خيار Nigh Mode وبجانبه رسمة هلال.

وتوفر الخاصية الجديدة راحة كبيرة لمستخدمي الشبكة الاجتماعية ليلاً أو في حالة وجود المستخدم بمحيط مظلم، إذ تقوم بتخفيض إضاءة الموقع قدر الإمكان لتحسين الرؤية.

الخدمة الجديدة تمت إتاحتها مؤخراً لنُسخ سطح المكتب، ومن المتوقع أن يتم تعميمها بشكلٍ كامل على أنظمة أندرويد وiOS خلال الأيام القليلة المقبلة.