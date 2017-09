"حدث تاريخي" في الجزء الجديد من جيمس بوند.. تعرَّف على فرحة حياته التي ستنتهي بمأساة مؤلمة

"حدث تاريخي"، لا يعرف أحد تأثيره الفعلي بعد على شخصية واحد من أشهر عزّاب السينما العالمية، فهل سيجدد هذا الحدث أسطورته أم ينهيها؟!

فبعدما أكَّد الممثل البريطاني الشهير دانيال كريغ أنَّه سيكرر لعب دور الجاسوس البريطاني المتميز في خامس جزءٍ من تمثيله، تزعم تسريباتٌ من هوليوود عن سير أحداث الفيلم الذي يحمل اسم "Bond 25"، أنَّ حياة الجاسوس ستكون مختلفة اختلافاً كبيراً هذه المرة.

James Bond 25 Story Leaks, Is 007 Really Getting Married? https://t.co/xtC380GgOm #JamesBond pic.twitter.com/QQDqMqgRPo

