"حدث تاريخي" في الجزء الجديد من جيمس بوند.. تعرَّف على فرحة حياته التي ستنتهي بمأساة مؤلمة

"حدث تاريخي"، لا يعرف أحد تأثيره الفعلي بعد على شخصية واحد من أشهر عزّاب السينما العالمية، فهل سيجدد هذا الحدث أسطورته أم ينهيها؟!

فبعدما أكَّد الممثل البريطاني الشهير دانيال كريغ أنَّه سيكرر لعب دور الجاسوس البريطاني المتميز في خامس جزءٍ من تمثيله، تزعم تسريباتٌ من هوليوود عن سير أحداث الفيلم الذي يحمل اسم "Bond 25"، أنَّ حياة الجاسوس ستكون مختلفة اختلافاً كبيراً هذه المرة.

ففي نهاية آخر فيلم من سلسلة جيمس بوند والذي كان رقمه الرابع والعشرين وعُرض عام 2015، كان البطل الذي جسَّد شخصيته كريغ، في أفضل حالاته، وأنقذ حبيبته قبل بداية تتر نهاية الفيلم مباشرةً.

ولكن في الجزء القادم، هناك مزاعم بأنَّه سيكون في حالةٍ من السعادة الزوجية في بداية الفيلم الذي ينتظره عشاقه بلهفة، حسبما ورد في تقرير لصحيفة Daily Telegraph البريطانية.

إذ يبدو أنَّ الأمر لم يقتصر على تودُّد العميل 007 إلى الطبيبة مادلين سوان، التي لعبت دورها الممثلة الفرنسية ليا سيدو.

ففي الفيلم الأخير Spectre ؛ تخلى البطل عن عادته في ملاطفة البطلات وتركهن بعد الاستمتاع معهن، فقد قرر أخيراً أن يتزوج.

كيف سيحدث الزواج؟!

المفارقة أن الزواج لن يحدث في الفيلم الجديد؛ بل يبدو أنه سيكون حدثاً لن يشاهده الحضور في دور العرض؛ إذ إنه مع بداية الجزء القادم، سيظهر بوند ومادلين كزوجين تمت مراسم زواجهما بالفعل.

وأضاف المصدر: "يستقيل بوند من العمل بالاستخبارات، ويكون في حالة حب ويتزوج"، واستدرك قائلاً إنَّ "زوجته ستُقتَل"، وهو ما سيدفعه إلى العودة إلى العمل مرةً أخرى.

هل تزوج من قبل؟









"إنه أمر مؤسف حقاً"، ففي السابق انتهت المرة الوحيدة التي تزوج فيها بوند بمأساة أيضاً.

فرغم العدد الهائل من الفتيات اللاتي أحبهن بوند أو لاطفهنَّ، لم يتزوج العميل "007" سوى في فيلم واحد قديم.

ففي الفيلم الصادر عام 1969 والمُقتبس عن رواية الأديب البريطاني إيان فليمنغ التي تحمل اسم On Her Majesty’s Secret Service، تزوج الممثل الأسترالي جورج لازينبي، الذي لعب دور بوند في الفيلم، تريسي دي فيتشنزو التي لعبت دورها الممثلة البريطانية ديانا ريغ، وذلك بعدما ساعدته في التغلُّب على الشرير بلوفيلد.

ولكن، حين كان العروسان يناقشان تطلُّعاتهما إلى إنجاب 6 أطفال في أثناء قيادة سيارتهما بعد حفل الزفاف مباشرة، أطلق بلوفيد ومُساعِدته إرما بانت النار على تريسي فلقيت حتفها على الفور.

إلى التلفزيون

Exclusive: Apple, Amazon join the race for James Bond film rights https://t.co/pXRPgW5F4U pic.twitter.com/GpoEmqwt8z — Hollywood Reporter (@THR) September 6, 2017

الجدير بالذكر أن تقارير صحفية أكدت أن شركتي Apple و Amazon تخوضان حالياً منافسة شرسة حسب وصف The Guardianللاستحواذ على حقوق توزيع أفلام جيمس بوند، ما قد يمنح السلسلة المتمحورة حول عميل الإستخبارات البريطاني الأشهر «منزلاً جديداً» على الشاشة الصغيرة، حيث تقدر قيمة هذه الحقوق بمبلغ يراوح بين 2 و5 مليارات دولار أميركي.