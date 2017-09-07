لماذا تختلف رموز سامسونغ التعبيرية عن غيرها من الهواتف؟

تعد حياة مصمم الرموز التعبيرية (الإيموجي) صعبة. فـ"مجمع يونيكود"، المنظمة التي تحدد المعايير الرئيسية المستخدمة لترميز الكتابة رقمياً، يختار الرموز التعبيرية التي تحتاج إلى تضمين، ولكن حتى وقت قريب، كان "يونيكود" يقدم القليل من التوجيه، مجرد اسم ورسم أبيض وأسود، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.

المشكلة هي أن كل نظام تشغيل يحتاج إلى تصميم الرموز التعبيرية الخاصة به؛ لأن تلك الرموز الصغيرة تتمتع بحقوق الطبع والنشر، لذلك لن تستطيع ببساطة استخدام الرموز التعبيرية نفسها التي يستخدمها منافسوك.

ومما يزيد من تعقيد المسألة، التأثير الثقافي الكبير لنظام تشغيل معين: نظام تشغيل آبل. بالتأكيد، لم يكن هناك شيء في وصف "شخص يرقص" يشير إلى أنه يجب أن تكون امرأة، ولكن بمجرد أن اختارت آبل صورة راقصة فلامنكو رائعة في فستان أحمر زاهٍ لنظام تشغيلها، أصبح الجميع يتوقع الصورة نفسها لوصف "شخص يرقص".

تنشأ مشاكل أخرى؛ لأن ضمان أن تكون رسائلك مفهومة عبر المنصات هو أمر بالغ الأهمية. إذا كنت مصمم رموز تعبيرية، ربما تريد أن تضيف لمستك الخاصة إلى الشخصيات، ولكن ليس كثيراً بحيث لا يفقد المستخدم معنى الرسالة الواردة من أصدقائه وأحبائه.

ولكن في أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، "سامسونغ"، قرر مصممو الرموز التعبيرية اتباع طريقتهم الخاصة، بغض النظر عما تفضله شركات جوجل، وآبل، وفيسبوك، وتويتر.

وهذا يعني أن الإيموجي الذي تعتقد أنك ترسله إلى صديق قد يصل إليه بشكل آخر. وإليك مجموعة مختارة تبين لك المشكلة.

العلم المثلث على العمود

تقول سامسونغ، مدافعة عن اختيارها، إن اسم "يونيكود" لهذا الرمز التعبيري لا يتطلب أن يكون أحمر اللون. من ناحية أخرى، كما يقول جيريمي بورغ، كبير مصممي الرموز التعبيرية في Emojipedia، عندما أرسل هذه المقارنة، كل مجموعات الرموز التعبيرية الأخرى الموجودة تستخدم هذا العَلم أحمر. لكن، لا ترسل لأصدقائك من مستخدمي سامسونغ رمز دعم الاشتراكية العالمية.

شخص ينطط الكرة

سامسونغ، اسم الرمز "شخص ينطط الكرة". نعم، كل من يقرأ الاسم يفترض أنه لاعب كرة سلة، والآن أصبح الرمز التعبيري محصوراً بكرة السلة، يجب ألا تتسببوا في بلبلة كهذه، يا أهل سامسونغ!

المسبحة

يبدو أن كل مصممي الرموز التعبيرية قالوا لأنفسهم: "دعونا نتبع تعليمات يونيكود محددة، وننشئ مجموعة من المسبحات غير محددة بدِينٍ معين، بحيث يمكن للعملاء من جميع الأديان استخدام هذه الرموز".

أما في سامسونغ: "إنها مسبحة مسيحية. هذا ما لدينا".

السجل

من الواضح أن سامسونغ تفعل مرة أخرى عكس ما يفعله الجميع، فقد قررت جعل السجل باللون الأزرق بدلاً من الأصفر. ولكن في الحقيقة، كنت أريد أن أشير إلى تلك الأحرف الغريبة على الغلاف. تمت إضافتها في آخر تحديث للرموز التعبيرية للشركة، من دون سبب حقيقي، وتبدو وكأنها من المفترض أن تكون سراً ما، إلا أنها ليست خفية على الإطلاق، فهي على 10 على الأقل من الرموز التعبيرية للشركة. ربما هي الأحرف الأولى من اسم المصمم؟ إذا كان الأمر كذلك، JYS: أظن أن عليك إعادة النظر فيما قمت به.

البسكويت

العذر المحتمل هنا، هو أنه ربما قررت سامسونغ أن تحذو حذو آبل وتفعل شيئاً مختلفاً عن عمد. تماماً كما بدلت آبل الرمز التعبيري للمسدس بمسدس الماء في عام 2016؛ في محاولة لمنع الاستخفاف بانتشار العنف واستخدام الأسلحة، ربما تحاول سامسونغ المساعدة في مكافحة السمنة عن طريق مبادلة البسكويت غير الصحي ببديل صحي: قطعتي بسكويت مالح.

إن أرسل لك شخص ما مزيجاً مثيراً للاشمئزاز من الجبن والكعك، فستعرف الآن ما حدث.