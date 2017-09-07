فيديو: دوق كمبردج يرافق الأمير جورج في أول يوم له بالمدرسة.. لماذا غابت كيت؟

أوصل دوق كمبردج الأمير ويليام، ابنه الأمير جورج، الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2017، في أول يوم دراسي له بمدرسة Thomas's Battersea بلندن، وهي مدرسة مستقلة.

Prince George arrives for his first day of school at Thomas's Battersea with his father The Duke of Cambridge 📚📝 📸PA A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Sep 7, 2017 at 2:03am PDT

ونشر حساب قصر كينيسنغتون الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو وصوراً للوالد وهو يرافق ابنه، الذي كانت في استقباله رئيسة القسم الابتدائي، والتي توجّهت مع الأميرين إلى الصف.

This morning Prince George, accompanied by The Duke of Cambridge, attended his first day of school at Thomas's Battersea in London. Their Royal Highnesses were met by the Head of Lower School on arrival, before The Duke took Prince George inside to his reception classroom. A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Sep 7, 2017 at 1:10am PDT

ولم ترافق دوقة كمبردج كيت ميدلتون ابنها (4 سنوات) إلى المدرسة في أول يوم له بالموسم الدراسي الجديد 2017/ 2018. وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية إن الدوقة تعاني بعض التعب بسبب حملها الثالث.

الأمير جورج، البالغ من العمر 4 سنوات، هو ابن حفيد الملكة إليزابيث الثانية.

وتزوج الأميران وليام وكيت في حفل أسطوري عام 2011، شهده نحو ملياري شخص من أنحاء العالم. وتزاحم المصورون بعد عامين أمام مدخل مستشفى؛ لتسجيل لحظة ميلاد جورج ثم بعدها بعامين وصلت شقيقته تشارلوت.

ومنذ ذلك الحين، ظهر جورج وتشارلوت على أغلفة كثير من المجلات في أنحاء العالم، وجرى اصطحابهما مع والديهما في رحلات ملكية رسمية إلى بولندا وألمانيا.

ويوم الإثنين 4 سبتمبر/أيلول 2017، أعلن قصر كينيسغتون أن الأميرين وليام وكيت ينتظران مولوداً ثالثاً.