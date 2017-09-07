بوراك أوزيفيت يشارك في إعلان آخر لصالح "إعمار".. سيظهر معه لاعب بريطاني شهير

بعد مشاركته في الإعلان الأول، وافق الممثل التركي بوراك أوزيفيت على الظهور مرة ثانية في إعلان لشركة "إعمار" الإماراتية.

ومن المقرر أن يظهر بوراك بصحبة لاعب كرة القدم البريطاني السابق، ديفيد بيكهام في نيويورك لتصوير الإعلان بمجرد عقد الاتفاق، بحسب صحيفة Takvim التركية.

وكان بوراك قد حصل على 5 ملايين ليرة تركية، لقاء مشاركته في الإعلان الأول لـ"إعمار"، والذي تم تصويره في إسطنبول.

يذكر أن الممثل بوراك أوزيفيت اشتُهر في العالم العربي بلعبه دور عمر في مسلسل "الحب المستحيل"، ودور "بوراك" في مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013، وهو من مواليد 24 يناير/كانون الثاني 1984 في مدينة أسطنبول.

وتعد شركة إعمار الإماراتية، إحدى أهم شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط؛ إذ يعرف عنها اضطلاعها بمشاريع عملاقة مثل برج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم.