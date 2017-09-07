نسمعه دائماً دون أن نعرف أصله.. لماذا سميت أميركا بـ"العم سام"؟

دائماً ما نسمع الولايات المتحدة تسمى بـ"العم السام"، سواء في نشرات الأخبار أو على المواقع الإلكترونية، دون أن نعرف السبب الحقيقي وراء هذه التسمية.

وترجع هذه التسمية إلى يوم 7 سبتمبر/أيلول من عام 1813، ويعود اسم العم سام إلى رجل يدعى صامويل ويلسون، كان يعمل معبئاً للحم بمدينة تروي بولاية نيويورك الأميركية، بحسب موقع History.

وكان ويلسون يورّد اللحم للجيش الأميركي أثناء الحرب بين الولايات المتحدة وبين بريطانيا، في عام 1812، إذ كان يرسل اللحم معبَّأً في براميل مكتوب عليها U.S وهي اختصار الولايات المتحدة، إلا أن الجنود بدأوا في تفسيرها كاختصار لاسم Uncle Sam أي العم سام.

تناولت الصحف آنذاك القصة، ما تسبب في قبول وانتشار اسم العم سام كلقب للحكومة الفدرالية الأميركية.

ومع نهايات ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، تم تطوير صورة العم سام على يد رسام الكاريكاتير توماس ناست، إذ صوَّره على هيئة رجل بلحية بيضاء وبذلة ذات نجوم وشرائط، تلك الصورة المرتبطة حتى الآن بشخصية عم سام التي نعرفها اليوم.

"أريدك في الجيش الأميركي"

ويعتبر مظهر العم سام المعروف مستوحى من شخصيتين معروفتين في الفلكلور الأميركي، الأول يانكي دودل، وهو اسم كان يطلق على المستعمرين الأميركيين خلال الثورة الأميركية.

أما الشخصية الأخرى فتدعى الأخ جوناثون، وهي شخصية فكاهية لريفي أميركي تُذكر دائماً في القصص الشعبية والرسوم والمسرحيات، إذ كان ينتصر دائماً على خصومه، بل كان يستخدم كرمز للولايات المتحدة قبل اشتهار رمز العم سام، بحسب الموسوعة البريطانية.









لكن أشهر صورة للعم سام، تم تصميمها على يد الرسام مونغمري فلاغ، وقد تم تصويره في هيئة رجل يرتدي قبعة طويلة وبذلة زرقاء ويشير بإصبعه نحو الناظر إلى الصورة.

وتم استخدام تصميم مونغمري في دعايات التجنيد للحرب العالمية الأولى، مصحوبة بجملة "أريدك في الجيش الأميركي"، وتم استخدامها لأول مرة كغلاف لمجلة Leslie الأسبوعية، في يوليو/تموز 1916.

وفي سبتمبر/أيلول عام 1961، قام الكونغرس بتعريف صامويل ويلسون كأصل للرمز الوطني الأميركي "العم سام"، وتوفي ويلسون عن عمر 88 عاماً في عام 1854، وتم دفنه في مدينة تروي، التي تعرف حتى الآن باسم "موطن العم سام".