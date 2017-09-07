عملاق سويسري يصنع نوعاً رابعاً من الشوكولاتة.. كيف يبدو طعم "روبي"؟

نعرف جميعاً 3 أنواع من الشوكولاتة: البنية، والبيضاء، والداكنة أو الـ"دارك"، ويبدو أن نوعاً رابعاً انضمَّ للقائمة.

إذ أعلن باري كاليبوت- Barry Callebaut العملاق السويسري لصناعة الشوكولاته عن استخدامه حبوب الكاكاو الياقوتية الحمراء لتصنيع الحلويات مع "ثمار التوت والعصارة فاتنة"، ليضع بين أيدينا نوعاً رابعاً من الشوكولاتة، ويُعد هذا النوع الرابع هو النوع الجديد الأول منذ 80 عاماً.

وتعتبر الشوكولاتة الجديدة، التي سميت "روبي" طبقاً للونها الأحمر المميز، هي النوع الرابع من الشوكولاتة وأول نوع يتم تصنيعه منذ تصنيع الشوكولاتة البيضاء في ثلاثينيات القرن الماضي، وفقاً لتصريحات الشركة التي أضافت: "نأمل أن تكون ضربة جديدة لجيل الألفية الجديد العاشق للشوكولاتة والطعام على حد سواء".

النوع الجديد من الشوكولاته له "لذة حسية مكثفة"، كما يقدم "تجربة مختلفة تماماً من الطعم الجديد، والذي يتميز بكونه ليس مريراً، أو سكرياً أو به كثير من الحليب"، بحسب ما نقلته صحيفة The Independent البريطانية على لسان الشركة.

إذاً هذه الشوكولاتة الجديدة التي تتميز بتركيب كريمي خفيف، لها نكهة الفواكه، ومذاق خفيف طبيعي متميز عن أنواع الشوكولاتة الأخرى، كما أن لونها المميز طبيعي.

ويبدو أن علينا الانتظار حتى تنتج الشركة هذا النوع الجديد، حتى نتأكد من المذاق بأنفسنا، فربما تكون وسيلة دعائية ليس إلا، بأن الطعم رائع ولا يكون كذلك.

جدير بالذكر أن مقر الشركة الرئيسي يقع في سويسرا، وقد أدرجت مجموعة باري كاليبوت في بورصة SIX Swiss السويسرية منذ عام 1998، وقد نتجت عن الدمج الذي تم بين مُصَنّع الشوكولاتة البلجيكي كاليبو والمُنْتِج الفرنسي للشوكولاته كاكاو باري.