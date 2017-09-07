احذرن يا فتيات: سيدة تفقد رموشها الطبيعية بعد تركيب رموش صناعية!

أصبح تركيب الرموش الاصطناعية ممارسةً رائجة في مجال التجميل، وسيصعب عليك إيجاد مركز تجميل لا يقدم تلك الخدمة حالياً، وتتضمن العملية لصق رموش صناعية بالرموش الطبيعية للمرأة.

لكنَّ هذه المرأة اكتشفت بطريقة صعبة، أنَّه لا يمكن الثقة بكل فناني تركيب الرموش؛ إذ فقدت امرأة أهدابها بعد عملية تركيب رموش صناعية غير مُتقنة، أدت إلى إصابة رموشها الطبيعية بالالتهابات والعدوى.

وكانت امرأة مجهولة قد دخلت مركز إيماكيوليت الطبي في مدينة بيرث بأستراليا في حالةٍ يائسة، تطلب المساعدة، بعد عملية تركيب رموش فاشلة، أدت إلى تدمير رموشها الطبيعية.

وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، أخذت إيما دانجال، أخصائية التجميل ومالكة مركز إيماكيوليت، هذه القصة لفيسبوك، ونشرت تحذيراً مطولاً بشأن استخدام الرموش الصناعية، مؤكدةً أنه في مثل هذه الحالات قد لا تعود الرموش الطبيعية كما كانت.









كما اعترفت سيدةٌ في التعليقات على المنشور قائلة: "قمتُ بتركيب رموشٍ اصطناعية منذ 4 أو 5 أسابيع مضت، لستُ متأكدة إن كان هذا طبيعياً لكنِّي أشعر بوخزٍ وحكة كلما أغلقتُ عيني، وتتساقط بعض رموشي بلا سبب كهذه الصورة".

ومع ذلك، أصرَّت خبيرة تركيب رموش أنَّ معجبي سوق التجميل عليهم القيام بالبحث قبل أن يذهبوا لأي مكان، حتى يتجنبوا حدوث أمرٍ مماثل.

وقالت للصحيفة البريطانية: "لا تخافي من تركيب الرموش الاصطناعية، لو بحثتِ بشكلٍ كافٍ وذهبتِ للمكان المناسب، ستقومين بتركيب رموشك لسنواتٍ قادمة بلا توقف".

كما تقترح معرفة الخلفية الكافية عن فنان تركيب الرموش الذي ستذهب إليه، والبحث عن صورٍ لأعمال سابقة، وآراء عملاء سابقين على الإنترنت، وتُفضِّل تجنب الخيار الأرخص سعراً.

وإذا فضلتِ استخدام الماسكرا عوضاً عن الرموش الصناعية، فعليكِ وضعها لأسفل باتجاه أنفك بدلاً من الأعلى. سيجعل هذا رموشك تبدو أكثر كثافة، كما سيجعل عينيك تبدوان أكثر اتساعاً.

وللحصول على رموش أكثر كثافة، ليس من الضروري أن تشتري أنواع ماسكارا باهظة، بدلاً من ذلك يمكنك وضع بعض البودرة الشفافة على رموشك بين الطبقات، ثم ضعي الماسكارا، ما سيجعلها تبدو أكثر كثافة.