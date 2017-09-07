عارض الأسد ثم عاد إليه وشكره.. السومة يقسم آراء السعوديين ويثير غضب بعضهم، وتساؤلات عن مصيره في المملكة

أثار لاعب كرة القدم السوري عمر السومة، جدلاً كبيراً وانقساماً في الآراء بين السعوديين، على خلفية التصريحات التي أدلى بها على قناة موالية للنظام في سوريا، أشاد فيها برئيس النظام بشار الأسد، بعدما أعلن موقفاً معارضاً له في وقت سابق.

وظهر السومة في لقاء تلفزيوني، أمس الأربعاء 6 سبتمبر/ أيلول 2017 مع بقية لاعبي منتخب سوريا على قناة "سما"، وأشاد "ببطولات" قوات النظام عقب تمكنها من فك الحصار الذي يفرضه تنظيم "الدولة الإسلامية" على مناطق النظام في دير الزور، وهي المدينة التي ينحدر منها السومة.

وشكر السومة الأسد، وقال: "أشكر سيادة الرئيس بشار الأسد على دعمه للرياضة والرياضيين، وهذا الشيء ليس غريباً عنه".

ويلعب السومة في نادي الأهلي السعودي، ويحظى بشعبية كبيرة بين أوساط متابعي كرة القدم السعودية، وكان سبباً لأكثر من مرة في فوز النادي السعودي.

ولمع اسمه أكثر عندما أنقذ منتخب سوريا من الخروج بشكل نهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا عام 2018، عندما سجل هدف التعادل على الفريق الإيراني في الدقائق الأخيرة من المباراة، ما أدى إلى انتقال الفريق السوري للعب في ملحق التصفيات الآسيوية وما يزال يحظى بفرصة للتأهل.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تدوال سعوديون وناشطون هاشتاغ #عمر_السومة_يشكر_بشار_الأسد، ووجهوا انتقادات للاعب السوري، وقالوا إنه يدعم ويشكر شخصاً تسبب في قتل شعبه وارتكب المجازر ضد المدنيين، وأشار آخرون إلى أن قراره في العودة إلى سوريا واللعب مع المنتخب الذي يقول معارضون سوريون إنه "منتخب الأسد" كان خطأً فادحاً.

وحتى الصفحة التي تحمل اسم "عشاق عمر السومة"، ويتابعها نسبة كبيرة من السعوديين، انتقدت السومة على تصريحه، وقالت إن الرئيس الذي يشكره "جزار ومجرم حرب".

يا حيف يا عمر السومة! أتشكُرُ رئيس الكيماوي وقاتل الأطفال ومغتصب النساء؟. أي رجولةٍ هذه؟. وصمة عارٍ قد طُبعتْ! #عمر_السومة_يشكر_بشار_الاسد pic.twitter.com/iXS7u28Zng — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) September 6, 2017

#عمر_السومه_يشكر_بشار_الاسد



يشكر من يفعل المجازر في حق اخواننا واهلنا في سوريا 👎👎 pic.twitter.com/X2GmZArQ1S — نواف الملكي 14دوري💙 (@moon98701) September 7, 2017

#عمر_السومة_يشكر_بشار_الاسد

• أنضمام عمر أكبر خطأ وشكره للمجرم

جريمه ، النزيه والشريف لا يشارك من الأساس

هل أصبحت المصالح فوق الأنسان .. — سارآ بنت عبدالله💙 (@Different_Sara_) September 7, 2017

الكثير ممّن يبحث عن مخرج للخائن السومة يقول: الله لا يحطك بمكانه !!! لماذا يذهب دمشق وينضم لمنتخب النظام ؟!!#عمر_السومه_يشكر_بشار_الاسد — ديناصور الكويت🇰🇼 (@Kuwait_okk) September 7, 2017

في المقابل، أبدى سعوديون تعاطفهم مع السومة، ورجح بعضهم أن يكون قد تعرض لضغوط من قبل النظام، وأشاروا أنه طالما السومة موجود في دمشق فلن يستطيع توجيه الانتقادات إلى الأسد، كما برر بعضهم لعبه مع الفريق بأنه "يمثل سوريا" وليس الأسد.

وانتشر على موقع تويتر هاشتاغ #استقبال_عمر_السومه، الذي يصل جده، اليوم الخميس، وفقاً لما أكده سعوديون، وأبدى مستخدمو الهاشتاغ دعماً له.

عليكم بمستواه وأخلاقه بالملعب..!

رجل يلعب لمنتخب بلاده ورغم كرهنا لبشار وجرائمه إلاّ أننا نتفهم موقف السومة ..!#عمر_السومه_يشكر_بشار_الاسد — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) September 7, 2017

عيب عليكم ، ما يستاهل منكم خلوق مثل عمر السومة هذا التحريض ، انتم اعلم بظروف بلادة ، شوية إنسانية .#عمر_السومه_يشكر_بشار_الاسد pic.twitter.com/FOJEy5EIam — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) September 7, 2017

عمر لاعب محترف من بلدآخر ويحترم وطننا ولم يسيء لاحد علاقته بحكومته لاتعنينا كرياضيين وأنتم أعلم بنظام بشار

عيييب#عمر_السومه_يشكر_بشار_الاسد — عبدالله بن زنان (@bnznan) September 7, 2017

#عمر_السومة_يشكر_بشار_الاسد

واضح إنه مغصوب .. لا تحمّلون الشخص أكثر من طاقته ..

اللاعبين كلهم بيشكرونه و هذا شيء متوقع! — فهد ناصر | CR7 (@fa9_hd) September 6, 2017

ويعود السبب في الغضب الواسع من عودة السومة إلى سوريا، إلى أنه كان من بين أبرز اللاعبين السوريين الذين أعلنوا تأييدهم للثورة ضد نظام الأسد، وخلال وجوده في الكويت (قبل انتقاله إلى السعودية) توجه السومة إلى جمهور السوريين الذين كانوا يرفعون "علم الثورة"، وحياهم ورفع هو الآخر قميصه الذي رسم عليه ذات العلم.

#عمر_السومه_يشكر_بشار_الاسد

هذا رد لكل من يهاجم عمر ، وبالنسبه للمقطع اللي صدعتوا روسنا به لانه تحت الضغط في سوريا. pic.twitter.com/gK6SedO3s0 — #فـيصل' (@tmam017) September 7, 2017

كما نشر ناشطون صورة له خلال وجوده مع فريق القادسية، وظهر فيها في أرض الملعب وهو يضع على كتفيه "علم الثورة".

#عمر_السومة_يشكر_بشار_الاسد

هذي صوره للسومه ايام القادسيه الكويتي وهو لابس علم الثوره pic.twitter.com/zv7vWZtPqA — علاء 🇸🇾 (@Emi4nem) September 6, 2017

ويطرح سعوديون الآن سؤالاً حول ما قد يتعرض له السومة على خلفية تصريحاته المؤيدة لنظام الأسد، إذ سبق وأن رحلّت السعودية من أراضيها سوريين وفدوا إليها وأعلنوا دعمهم للأسد بشكل واضح، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام سعودية في وقت سابق.

وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كانت الرياض بصدد اتخاذ إجراء ضده، رغم دعوات من بعض السعوديين إلى منعه من العودة واللعب في صفوف نادي الأهلي السعودي، ولم يصدر أي موقف رسمي حتى اليوم الخميس على موقف السومة الجديد.

#عمر_السومة_يشكر_بشار_الاسد

بعد هذا التصريح هل يستحق هذا اللاعب البقاء في ملاعبنا ❗ pic.twitter.com/y8eLlYQ5JK — فارس السبيعي (@falsubaie86) September 6, 2017

#عمر_السومه_يشكر_بشار_الاسد

المشكلة كنا بنعطيه الجنسية..!!

سؤال يستحق الطرد من السعودية ولا لا؟

https://t.co/7wmEjjKjdk — ابراهيم الحربي (@ibr_shfc) September 6, 2017