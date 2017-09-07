بالفيديو.. استقبال بالأحضان والدموع لسيدة تركيا الأولى في مخيمات لاجئي ميانمار

حظيت صور سيدة تركيا الأولى وهي في مخيمات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش باهتمام وإعجاب مواطنيها، الذين تداولوا زيارتها بشكل واسع على الشبكات الاجتماعية.

وظهرت زوجة الرئيس أردوغان مع ابنها والوفد المرافق لها، وسط لاجئي ميانمار، حيث استقبلوها بفرح وأحضان مليئة بالدموع.

Emine Erdoğan Bangladeş'te.. Allah'ım bu ümmete yeniden diriliş nasip eyle! pic.twitter.com/55UPro143z — Güldane Türkcan (@turkcan_guldane) ٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت قد وصلت السيدة أمينة أردوغان، صباح الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2017، إلى بنغلاديش، لزيارة مسلمي الروهينغا الهاربين من بطش وتعذيب جيش ميانمار.

يرافقها في زيارتها نجلها بلال أردوغان، ووزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، ومساعدة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم لشؤون حقوق الإنسان روضة قاوقجي قان.

ويضم الوفد التركي أيضاً رئيس وكالة التعاون والتنسيق (تيكا) سردار تشام، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) محمد غُللو أوغلو، ومدير عام الهلال الأحمر إبراهيم ألطان، ومسؤولين آخرين.